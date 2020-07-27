Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин В Счетной палате выяснили, что Роскомнадзор отстает от графика реализации закона о суверенном Рунете

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Почти 600 млн рублей, выделенные из бюджета на создание в рамках закона о суверенном Рунете информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования не помогли реализовать проект в установленные сроки, передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы Счетной палаты.

"Роскомнадзором (РКН) не обеспечено в срок введение в эксплуатацию информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования", - гласит заключение Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов в Роскомнадзоре.

В материалах уточняется, что создание Центра мониторинга предусмотрено федеральным проектом "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика". На это Роскомнадзор в прошлом году предоставил субсидию в 597 млн рублей подведомственному ФГУП ГРЧЦ ("Главный радиочастотный центр"). На 31 декабря 2019 года из этих денег было потрачено почти 589 млн рублей. Однако в отчете Роскомнадзора говорится, что на 1 января 2020 года по результату "Создание Центра мониторинга" из 28 контрольных точек были не исполнены шесть. Сроки исполнения проекта были перенесены на 2020 год. Также аудиторы выяснили, что при выделении субсидии Роскомнадзор установил нулевой показатель ее результативности, хотя этот противоречит установленным правилам.

В 2020 и 2021 году на создание Центра и обеспечение его работы планировалось выделить 699 млн и 546 млн рублей соответственно. Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров обещал, что Центр мониторинга будет создан в 2019 году. Этот проект он называл "главной задачей Роскомнадзора в сфере связи на 2019 год".

Закон о суверенном Рунете, наделяющий Роскомнадзор широкими полномочиями, вступил в силу 1 ноября 2019 года. Согласно закону, ведомство отвечает за "координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет". При возникновении угроз стабильной работе интернета в стране Роскомнадзор может осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Документ гласит, что операторы связи должны обеспечивать установку в своей сети технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) устойчивости, безопасности и целостности функционирования в России интернета. Речь идет об оборудовании для фильтрации трафика с использованием технологии DPI, которое может быть использовано для более надежной блокировки запрещенных сайтов.