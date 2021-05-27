Китайская компания EHang анонсировала проект гибридного летающего такси VT-30, предназначенного для перевозки людей между городами. Подробности об этом аппарате сообщаются на сайте компании.
EHang VT-30 представляет собой электрический летательный аппарат самолетного типа с двумя продольными балками для вертикальных винтов и Л-образным хвостовым оперением. На балках расположено по четыре винта, используемых во время вертикального взлета и посадки, а за кабиной установлен один толкающий винт, который начинает работу после взлета, пишет N+1.
Согласно заявленным характеристикам, EHang VT-30 способен находиться в воздухе до 100 минут, а максимальная дальность его полета составляет 300 километров. Новое аэротакси рассчитано на двух пассажиров и способно совершать полеты в автономном режиме. В настоящее время компания начала испытывать полноразмерный прототип VT-30.
Today we revealed "VT-30", the first in #EHang's product suite that is designed for inter-city transporation.— EHang (@ehang) May 25, 2021
VT-30 will complement EH216 to further expand the air transportation network and improve the future #UAM ecosystem.
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Отметим, что EHang представила свое воздушное такси самолетного типа всего через несколько дней после того, как похожий летательный аппарат анонсировала немецкая компания Volocopter, которая также является одним из лидеров в сфере разработки летающих такси.
Напомним, в конце декабря прошлого года EHang запустила в городском округе Чжаоцин (провинция Гуандун) сервис, позволяющий туристам совершить полет на летающем такси EH216. Этот электрический летательный аппарат способен развивать скорость до 130 километров в час. Он вмещает до 220 килограммов груза, а дальность его полета с полной загрузкой составляет 35 километров.
В августе 2020 года EHang показала дрон для тушения пожаров в высотных зданиях, созданный на базе воздушного такси компании. Беспилотник оснащен баком объемом 150 литров, который заполняется противопожарной пеной. Над кабиной расположен метатель для противопожарных бомб с шестью зарядами. Они вылетают с высокой скоростью и имеют острый и твердый наконечник, пробивающий стекла. Для прицеливания у дрона есть лазерный целеуказатель и камера.