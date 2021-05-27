Китайская компания EHang анонсировала проект гибридного летающего такси VT-30, предназначенного для перевозки людей между городами. Подробности об этом аппарате сообщаются на сайте компании.

EHang VT-30 представляет собой электрический летательный аппарат самолетного типа с двумя продольными балками для вертикальных винтов и Л-образным хвостовым оперением. На балках расположено по четыре винта, используемых во время вертикального взлета и посадки, а за кабиной установлен один толкающий винт, который начинает работу после взлета, пишет N+1 .

Согласно заявленным характеристикам, EHang VT-30 способен находиться в воздухе до 100 минут, а максимальная дальность его полета составляет 300 километров. Новое аэротакси рассчитано на двух пассажиров и способно совершать полеты в автономном режиме. В настоящее время компания начала испытывать полноразмерный прототип VT-30.

Today we revealed "VT-30", the first in #EHang's product suite that is designed for inter-city transporation.

VT-30 will complement EH216 to further expand the air transportation network and improve the future #UAM ecosystem.

Learn more：https://t.co/BMeu3vKf9S pic.twitter.com/KPJNRefL9u — EHang (@ehang) May 25, 2021

Отметим, что EHang представила свое воздушное такси самолетного типа всего через несколько дней после того, как похожий летательный аппарат анонсировала немецкая компания Volocopter, которая также является одним из лидеров в сфере разработки летающих такси.

Напомним, в конце декабря прошлого года EHang запустила в городском округе Чжаоцин (провинция Гуандун) сервис, позволяющий туристам совершить полет на летающем такси EH216. Этот электрический летательный аппарат способен развивать скорость до 130 километров в час. Он вмещает до 220 килограммов груза, а дальность его полета с полной загрузкой составляет 35 километров.