Социальная сеть Facebook выпустила отчет о борьбе с дезинформацией в 2017-2020 годах. Лидером по количеству выявленных и удаленных сетей, через которые намеренно распространялась недостоверная информация, в компании назвали Россию. Обзор этого отчета приводит "Роскомсвобода" .

Всего за четыре года соцсеть ликвидировала более 150 сетей "скоординированного недостоверного поведения" (CIB) или "ботоферм", которые создавались и использовались для влияния на общественное мнение. Facebook регулярно публиковала отчеты об удалении таких сетей, а теперь обобщила опыт борьбы с ними. Такие операции управлялись правительственными и коммерческими организациями, а также отдельными политиками или группами лиц.

В докладе отмечается, что лидером по числу удаленных "дезинформационных" сетей стала Россия. При этом из 27 удаленных сетей, связанных с Россией, 15 сетей, по мнению аналитиков Facebook, имели отношение к Агентству интернет-исследований (так называемая "фабрика троллей") или другим структурам, связанным с российским бизнесменом Евгением Пригожином. Еще 4 сети были связаны со спецслужбами, а 2 - с медиакомпаниями.

В частности, исследователи определили одну сеть, координирующую подобные атаки, которая связана с российской военной разведкой. Атаки из России, по данным Facebook, проходили в том числе от этой сети, они были сфокусированы в основном на соседних с Россией странах и частично США. Другие организации, проводившие атаки из России, набирали активистов и журналистов для создания контента, управления аккаунтами и размещения политической рекламы, говорится в докладе. В ходе одной из операций в Гане использовались подлинные учетные записи локальных участников. В другой операции фигурировали два веб-сайта, выдающих себя за оппозиционное и проправительственное агентства новостей, пишет "Коммерсант" .

JUST OUT: major IO Threat Report on 2017-2020 Facebook takedowns of coordinated inauthentic behaviour. Threats, trends, and even a leader board.



https://t.co/hu2GDbymB3 pic.twitter.com/IIdQJzCXI1 — Ben Nimmo (@benimmo) May 26, 2021

В отчете отмечается, что политические игроки из других стран взяли российский опыт на вооружение и начали осуществлять собственные операции по распространению дезинформации. Так, второе место после России по количеству выявленных сетей занял Иран (23), а далее идут Мьянма (9), США (9) и Украина (8). Наиболее популярными целями для дезинформационных атак с 2017 по 2020 год стали США (27), Украина и Великобритания (по 11), глобальный интернет (7), Ливия и Судан (по 6).

"Изначально это был своего рода элитный вид спорта, но теперь мы видим, что в игру входит все больше и больше людей", - отметил глава отделения кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

В Facebook добавили, что с годами подобные операции стали более изощренными, и их все труднее отличить от обычной политической деятельности. Эта проблема стала очевидна во время президентских выборов в США в 2020 году, которые в компании назвали "переломным моментом" в истории операций влияния. В отчете также говорится, что в первые годы такие операции были достаточно централизованными, а в последнее время стали более разрозненными, но одновременно сфокусированными на определенных целях. Также люди, стоящие за этими операциями, начали активнее использовать тезис о том, что манипуляции являются повсеместными. В частности, речь идет о подтасовке выборов, результатам которых нельзя доверять даже при отсутствии конкретных доказательств фальсификаций.

Наконец, в Facebook отметили, что с годами злоумышленники научились лучше скрывать свои следы при помощи технических средств, а также диверсифицировали свою деятельность путем распространения атак с одной платформы на разные ресурсы.