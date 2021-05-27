Американская аэрокосмическая компания Lockheed Martin и автопроизводитель General Motors анонсировали совместный проект по созданию электрического лунохода для программы Artemis ("Артемида"), в рамках которой NASA после долгого перерыва планирует высадить астронавтов на Луну в ближайшие годы.

Как пишет New Atlas , луноход, получивший название Lunar Terrain Vehicle (LTV), сможет перевозить двух астронавтов или доставлять грузы в автономном режиме. Судя по короткому анимационному ролику, луноход будет иметь открытую кабину - ездить в нем можно будет только в лунном скафандре, как и на роверах, использовавшихся NASA в экспедициях программы "Аполлон". Технические характеристики LTV пока не раскрываются.

Предполагается, что роверы нового поколения смогут решать различные задачи и будут активно использоваться в беспилотном режиме. Требования к новому луноходу предусматривают возможность эксплуатации при температуре от -162 до +138 градусов по Цельсию. Также системы нового лунохода должны быть устойчивы к воздействию радиации.

Отметим, что над созданием лунохода работает и японский автопроизводитель Toyota. Совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) компания разрабатывает лунный автомобиль с герметичной кабиной объемом 13 кубических метров, в которой люди смогут находиться без скафандров. В описании концепта говорилось, что лунный автомобиль будет рассчитан на двух космонавтов, но при необходимости сможет перевезти четверых. Его длина составит 6 метров, ширина - 5,2 метра, а высота - 3,8 метра. Запас его хода изначально оценивали в 10 тыс. километров, но теперь речь идет об 1 тыс. километров, и если на первых рендерах автомобиль имел колеса, то теперь создатели предполагают, что он будет перемещаться по поверхности Луны скачками за счет низкой гравитации.