Северокорейские хакеры организовали кибератаку на британскую фармацевтическую компанию AstraZeneca, которая разрабатывает одну из вакцин от COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные анонимные источники

pat138241 / DepositPhotos На этой неделе в AstraZeneca сообщили, что вакцина, разработанная компанией совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность защиты от коронавируса в 70%

University of Oxford / YouTube

Северокорейские хакеры организовали кибератаку на британскую фармацевтическую компанию AstraZeneca, которая разрабатывает одну из вакцин от COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные анонимные источники.

По данным источников, для проникновения в сеть AstraZeneca хакеры из КНДР под видом HR-специалистов рассылали сотрудникам компании фальшивые предложения о работе через мессенджер WhatsApp и социальную сеть LinkedIn. В приложенных документах с описанием вакансии содержался вредоносный код, который должен был дать хакерам доступ к компьютерам жертв.

Как уточняется в публикации, атака охватила многих сотрудников AstraZeneca, включая тех, кто непосредственно участвует в разработке вакцины от коронавируса. При этом один из источников заявил, что попытки хакеров получить доступ к материалам компании не, судя по всему, не увенчались успехом. В AstraZeneca отказались комментировать информацию об атаке.

Reuters уточняет, что инструменты и методы этой атаки позволяют связать ее с северокорейскими хакерами, которые ранее фокусировались на оборонных предприятиях и медиа, но в последние недели переориентировались на цели, связанные с разработкой средств от COVID-19. Ранее компания Microsoft сообщила о двух хакерских группировках из КНДР, которые атакуют разработчиков вакцин от коронавируса в разных странах. В Microsoft не называли компании, атакованные хакерами, но отмечали, что для атак используются фейковые предложения о работе.

Источники также сообщили, что в атаке на AstraZeneca использовались аккаунты, привязанные к российским адресам электронной почты. Предположительно, это было сделано, чтобы сбить со следа правоохранительные органы.

Напомним, в июле власти США и Канады обвинили Россию в попытках украсть данные о разработке вакцин от COVID-19. Чуть ранее аналогичное заявление сделали и британские власти.

На этой неделе в AstraZeneca сообщили, что вакцина, разработанная компанией совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность защиты от коронавируса в 70%. Показатель эффективности одного варианта дозировки вакцины составил 90%, эффективность второго варианта оценили в 62%. В первом случае добровольцам вводили половину дозы вакцины и через месяц полную дозу, при втором варианте вводились две полные дозы препарата с интервалом не меньше месяца. В компании отметили, что вакцина хорошо переносилась при обеих дозировках. Теперь ученые будут собирать дополнительные данные и проведут дополнительный анализ для уточнения показателя эффективности вакцины и срока защиты от коронавируса.