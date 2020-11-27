Крупные страховые компании совместно с Центробанком и по его инициативе ведут переговоры с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы о доступе к системе интеллектуального видеонаблюдения. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника издания, цель переговоров заключается в том, чтобы дать страховщикам доступ к камерам для борьбы с мошенничеством и сокращения сроков урегулирования убытков. Речь идет о камерах столичного Центра организации дорожного движения и самого ДИТ. В будущем страховые компании также надеются получить доступ и к аппаратно-программному комплексу (АПК) "Безопасный город", чьи камеры постепенно запускаются по всей стране.

Директор департамента по взаимодействию с госорганами компании "АльфаСтрахование" Алексей Артамонов подтвердил участие компании в переговорах. По его словам, доступ к камерам позволит оперативнее урегулировать страховые события, "будет способствовать выявлению случаев мошенничества". В Росгосстрахе отметили, что компания уже использует уличные камеры в некоторых регионах и рассчитывает на "масштабирование проекта". Наконец, в "Ренессанс страховании" и "Ингосстрахе" сообщили об интересе к использованию системы столичных камер, а в ЦБ отказались от комментариев.

В ДИТ отметили, что в настоящее время доступ к камерам имеют "уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов". В общей сложности система включает свыше 200 тыс. камер, а на ее обслуживание и модернизацию в 2021 году планируется выделить 9,1 млрд рублей.

По словам партнера компании Digital Rights Center Саркиса Дарбиняна, страховые компании и сейчас могут получать записи с камер ДИТ на основании запроса в мэрию, обработка которого занимает примерно три дня. Однако страховщики хотят иметь прямой доступ к архиву записей. Как отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефрем, компании готовы за это платить, чтобы пресекать мошенничество со стороны страхователей.

По данным источника "Коммерсанта", страховые компании несколько лет назад получали доступ к камерам в рамках пилотного проекта. "Тогда запускались эксперименты государственно-частного партнерства, в рамках которых можно было бы компенсировать расходы на систему, в том числе эксперимент с несколькими страховыми, логистическими компаниями. Но его свернули", - рассказал он.

С точки зрения руководителя направления аналитики InfoWatch Андрея Арсентьева, расширение доступа к системе видеонаблюдения повышает риск утечки данных, которые и так доступны за умеренную плату. Директор по развитию бизнеса компании Softline в нацпроекте "Цифровая экономика" Сергей Сошников полагает, что доступ можно организовать, создав оператора данных с камер. "Владельцы систем видеомониторинга передают данные по защищенным каналам оператору, а тот предоставляет доступ для игроков страхового рынка. Прямой доступ страховщиков к камерам - это огромная нагрузка на инфраструктуру, высокий риск нарушения работы на стороне ЦОДД и ДИТ", - пояснил Сошников.