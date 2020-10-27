Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» В августе этого года модуль "Наука" отправили на Байконур для финальной подготовки к запуску на орбиту

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые прибыли на Международную космическую станцию (МКС) 14 октября, выйдут в открытый космос 18 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Ранее заместитель генерального директора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Сергей Романов сообщил, что российские члены экипажа МКС выйдут в открытый космос в ноябре 2020 года и в феврале 2021 года для подготовки отстыковки и затопления модуля "Пирс".

Предполагается, что грузовой корабль "Прогресс" с модулем "Пирс" в следующем году будет отстыкован от модуля "Звезда", чтобы освободить место для нового модуля "Наука", который запустят на орбиту в апреле 2021 года. Корабль и старый модуль будут затоплены в Тихом океане.

Напомним, в прошлый раз российские космонавты выходили в открытый космос в мае 2019 года. После этого 14 выходов в открытый космос совершили астронавты NASA и ESA.

Лабораторный модуль "Наука" начали строить в 1995 году как дублер модуля ФГБ для МКС. После того, как ФГБ был успешно запущен и начал работать в составе станции, было решено использовать дублер в качестве дополнительного модуля для российского сегмента МКС. Изначально его планировалось запустить в 2011 году, однако во время проверок в топливных баках и трубопроводах была найдена металлическая стружка. После этого срок запуска множество раз переносился.

В составе МКС модуль, оснащенный оборудованием для выработки кислорода на шесть человек и для регенерации воды из урины, планируется использовать для проведения экспериментов, поддержания ориентации станции, стыковки пилотируемых и грузовых кораблей, а также транзита топлива. Также на модуль планируется установить манипулятор European Robotic Arm, который среди прочего позволит обслуживать российский сегмента МКС без необходимости выхода в открытый космос.

В августе этого года модуль "Наука" отправили на Байконур для финальной подготовки к запуску на орбиту.