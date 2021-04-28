28 апреля в США на 91-м году жизни скончался астронавт Майкл Коллинз - участник миссии "Аполлон-11", в ходе которой люди впервые высадились на Луне. Сообщение о кончине Коллинза было опубликовано в его микроблоге от имени членов семьи астронавта.

В сообщении говорится, что Коллинз умер от рака. Свои последние дни он провел в покое в окружении близких. В NASA выразили соболезнования в связи с кончиной Коллинза, отметив, что его наследие продвигает человечество дальше в космос.

Family Statement on Passing of Astronaut Michael Collins pic.twitter.com/6OAw7CzFaz — Michael Collins (@AstroMCollins) April 28, 2021

We mourn the passing of Apollo 11 astronaut Michael Collins, who piloted humanity's first voyage to the surface of another world. An advocate for exploration, @AstroMCollins inspired generations and his legacy propels us further into the cosmos: https://t.co/47by569R56 pic.twitter.com/rKMxdTIYYm — NASA (@NASA) April 28, 2021

Коллинз родился в 1930 году в Риме в семье военного атташе США. В 1952 году он окончил Военную академию США и стал военным летчиком-истребителем. В 1963 году Коллинз был включен в третий отряд астронавтов NASA. Первый полет в космос Коллинз совершил на корабле "Джемини-10" в июле 1966 года, где его командиром был астронавт Джон Янг (девятый астронавт, ступивший на поверхность Луны). В этом полете Коллинз дважды выходил в открытый космос, став третьим по счету американским астронавтом, побывавшим в открытом космосе, и первым человеком в мире, совершившим второй выход в открытый космос.

16 июля 1969 года, к Луне был запущен космический корабль "Аполлон-11" на борту которого находились Майкл Коллинз (командир экипажа), Нил Армстронг и Базз Олдрин. 21 июля Армстронг и Олдрин стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны. Майкл Коллинз во время этой миссии находился на борту основного модуля корабля на лунной орбите. 24 июля корабль "Аполлон-11" благополучно вернулся на Землю. Нил Армстронг скончался в 2012 году в 82-летнем возрасте из-за осложнений, возникших после операции на сердце, а Базз Олдрин теперь остается последним живым участником исторического полета.

После возвращения на Землю Коллинзу предложили место командира дублирующего экипажа миссии "Аполлон-14", что давало ему возможность отправиться к Луне еще раз в основном экипаже миссии "Аполлон-17", он отказался от предложения и закончил карьеру астронавта. В 1969 году Коллинз стал помощником госсекретаря США по связям с общественностью, а в 1970 - помощником министра коммунального хозяйства США. С 1971 года он занимал пост директора Национального музея авиации и космонавтики США, с в 1978 году стал заместителем ученого секретаря Смитсоновского института в Вашингтоне. Также Коллинз написал несколько книг о космонавтике.