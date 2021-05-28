Марсианский вертолет Ingenuity ("Находчивость"), доставленный на Марс в феврале вместе с ровером Perseverance ("Настойчивость"), совершил шестой полет, который ознаменовался первым сбоем в работе Ingenuity. Об этом сообщили в NASA.

Напомним, состоявшийся в начале мая пятый полет Ingenuity положил начало новой фазе испытаний беспилотника, хотя ранее предполагалось, что испытания Ingenuity ограничатся 4-5 полетами. После успеха первых полетов в NASA решили использовать марсианский вертолет до августа - предполагается, что аппарат будет снимать поверхность планеты с высоты, чтобы найти научные цели для марсохода Perseverance, а также определить для него потенциальные маршруты.

План шестого полета предусматривал, что Ingenuity поднимется на высоту 10 метров и перелетит к новой посадочной зоне, сделав по пути стереоснимки поверхности Марса. Сначала вертолет должен был пролететь 150 метров в юго-западном направлении, затем 15 метров к югу, а потом 50 метров к северо-востоку. Полученные данные показали, что Ingenuity успешно выполнил первую фазу полета, но в самом ее конце скорость вертолета начала колебаться, а сам аппарат стал поочередно наклоняться вперед и назад Такое поведение сохранялось до конца полета. Возможной причиной этого поведения стал сбой навигационной камеры: в результате потери одного изображения все последующие снимки содержали ошибочные метки времени, что привело к неверной работе навигационного алгоритма, исправлявшего фантомные ошибки.

Небольшое видео, опубликованное в микроблоге миссии в Twitter, показывает, насколько неровным был этот полет Ingenuity.

Just keep flying ????#MarsHelicopter completed its 6th flight. Despite unexpected motion from an image processing issue, Ingenuity muscled through the final ~65 meters of its 215-meter journey, landed safely & is ready to fly again. The chief pilot explains https://t.co/533hn7qixk pic.twitter.com/IHkkjXaHDd — NASA JPL (@NASAJPL) May 27, 2021

Несмотря на возникшие проблемы, вертолет смог совершить посадку примерно в пяти метрах от запланированной точки. В NASA отметили, что возможные сбои учитывались при разработке систем Ingenuity, и это позволило аппарату избежать крушения. Теперь специалисты займутся изучением полученных данных.

Ранее в NASA отмечали, что использовать управляемые летательные аппараты на Марсе гораздо труднее, чем на Земле. Хотя гравитация на Марсе составляет примерно треть от земной, плотность атмосферы Красной планеты у ее поверхности оценивается примерно в 1% от земной. Это означает, что созданный для Марса летательный аппарат должен быть очень легким, а его винты должны вращаться со скоростью около 2,5 тыс. оборотов в минуту, примерно впятеро быстрее по сравнению с лопастями вертолетов на Земле. В перспективе опыт использования Ingenuity может быть использован для создания более крупных и совершенных летательных аппаратов для Марса и других планет.

Марсоход Perseverance совершил посадку в районе 45-километрового кратера Езеро, названного в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора Марса). Как предполагают ученые, в древности в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе примерно 3 млрд лет назад. Сам кратер тогда был заполнен водой и представлял собой озеро.