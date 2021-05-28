Компания Tesla начала использовать установленные в салоне электрокаров Model 3 и Model Y камеры для контроля поведения водителей при включенном автопилоте. Об этом пишет The Verge .

В описании этой функции говорится, что камера, установленная над салонным зеркалом заднего вида, следит за водителем - если алгоритм зафиксирует, что человек за рулем отвлекся от дороги, доверившись автопилоту, то система предупредит водителя. В описании не уточняется, в каких случаях автомобиль будет предупреждать водителя, и как будет выглядеть это предупреждение.

Отметим, что сейчас для контроля водителей Tesla используются датчики в рулевом колесе, которые фиксируют, что водитель держит руки на руле. Эта технология подвергалась критике за свою низкую надежность - некоторые владельцы Tesla показывали разные способы обмануть систему, позволяющие убрать руки с руля при включенном автопилоте.

Специалисты призывали Tesla решить эту проблему, но до последнего времени глава компании Илон Маск отказывался прислушаться к этим просьбам, а саму технологию контроля внимания он называл неэффективной, хотя другие производители машин с системами помощи водителю уже используют камеры для контроля внимания водителей. Не исключено, что на позицию главы Tesla повлияли два недавних смертельных ДТП с участием электрокаров Tesla в США. Власти еще ведут расследование этих аварий - по предварительным данным в одном случае в аварию попал автомобиль Tesla с включенным автопилотом.

Новая система контроля водителей сейчас доступна только для электрокаров Tesla Model 3 и Model Y, поскольку выпущенные до 2021 года модели Model S и Model X не оснащались салонными камерами. Ожидается, что камеру над зеркалом получат, обновленные версии этих моделей, которые были анонсированы в начале этого года, но пока что не вышли на рынок.

Сейчас автопилот Tesla обеспечивает второй уровень автономности, который требует контроля со стороны водителя. В апреле Tesla выпустила очередной отчет о безопасности своих машин, который доказывает эффективность системы автопилота. В отчете говорится, что в первом квартале 2021 года с автомобилями Tesla с включенным автопилотом приходилась одна авария на 6,75 млн километров пробега. Для машин без включенного автопилота, но с ассистентами безопасности одно ДТП приходится на 3,3 млн километров пробега, а машины, владельцы которых не пользуются ассистентами, в среднем попадают в аварии раз в 1,57 млн километров. Даже последний показатель примерно вдвое превышает средний показатель аварийности всех машин для США (одно ДТП на 780 тыс. километров пробега).