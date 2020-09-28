Piter2121 / DepositPhotos Суд в США заблокировал запрет на скачивание TikTok за несколько часов до его вступления в силу

Piter2121 / DepositPhotos

27 сентября Окружной суд США в Вашингтоне заблокировал запрет на скачивание приложения TikTok в США. Это произошло за несколько часов до его вступления в силу.

Такое решение было принято по иску представителей популярного китайского сервиса, которые попросили отменить запрет на скачивание до принятия окончательно решения по иску владеющей TikTok компании ByteDance об оспаривании законности указа президента США Дональда Трампа, в рамках которого Министерство торговли США и намеревается запретить магазинам приложений распространять TikTok в стране из-за угрозы национальной безопасности.

При этом суд не стал отменять запрет для американских интернет-компаний обеспечивать работу TikTok в США и использовать его код или функционал. Он должен вступить в силу 12 ноября, если компания не заключит к тому времени сделку с Oracle и Walmart, которая должна снять претензии Белого дома к безопасности сервиса.

В письме The Verge представитель TokTok поприветствовал решение суда, отметив, что компания планирует продолжить диалог с американскими властями, чтобы воплотить в жизнь сделку с Oracle и Walmart.

Напомним, 18 сентября Министерство торговли США опубликовало сообщение о готовности исполнить августовский указ Дональда Трампа о запрете в США китайских сервисов WeChat и TikTok. Так, в пресс-релизе говорилось, что с 20 сентября магазины приложений должны удалить TikTok и WeChat, чтобы американские пользователи не могли скачать и установить их на свои устройства. Однако этот запрет так и не вступил в силу.

19 сентября президент США заявил, что одобрил анонсированную ранее сделку между владеющей TikTok китайской компанией ByteDance и американской корпорацией Oracle. Сделка, в которой также участвует ритейлер Walmart, далека от сделки, которую хотел видеть Белый дом. Так, по условиям анонсированной сделки Oracle и Walmart станут владельцами 20% новой компании TikTok Global. Oracle будет хранить данные американских пользователей TikTok в своем облаке и получит 12,5% акций. Walmart же купит 7,5% сервиса, а генеральный директор Дуглас МакМиллон станет одним из пяти членов совета директоров TikTok Global, штаб-квартира которой расположится в США. В результате в стране будет создано 25 тыс. новых рабочих мест. В связи с достижением предварительных соглашений Министерство торговли отложило введение запрета на скачивание TikTok до 27 сентября, а теперь этот запрет заблокировал суд.

Что же касается WeChat, то китайский мессенджер пока что доступен для скачивания в США по решению суда, который приостановил действие президентского указа в связи с иском группы пользователей WeChat. В решении говорится, что указ может нарушать Первую поправку к конституции США. Также судья Лорел Билер отметила, что для многих пользователей родом из Китая WeChat является единственным средством коммуникации, поскольку они слабо владеют английским языком. Наконец, судья пришла к выводу, что запрет WeChat выглядит малоэффективной мерой в борьбе с угрозами национальной безопасности, которую, по мнению Белого дома представляет китайский мессенджер.