Департамент полиции Нью-Йорка отказался от использования робота-пса Spot компании Boston Dynamics, тестирование которого началось в августе прошлого года и должно было завершиться в августе 2021 года

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Департамент полиции Нью-Йорка отказался от использования робота-пса Spot компании Boston Dynamics, тестирование которого началось в августе прошлого года и должно было завершиться в августе 2021 года. Причиной этого решения в полиции назвали общественное мнение.

Как напоминает газета The New York Times , Spot предназначен для обследования различных мест, где человеку может угрожать опасность. Среди прочего робота, который вышел на рынок в прошлом году, используют для инспекции на предприятиях и стройплощадках. Правоохранительные органы также заинтересовались роботом, поскольку его применение в теории может спасти жизни полицейских. Стоимость аренды робота, согласно контракту, составила 94 тыс. долларов.

За время тестирования робот, которого в полиции назвали Digidog, использовался в полицейских операциях всего несколько раз. В частности, один раз он передал еду заложникам. В феврале полиция использовала робота Digidog в другой операции с заложниками. Тогда для разведки его запустили в квартиру, где удерживали заложников, но преступники успели сбежать. В апреле Digidog заметили при аресте мужчины. В полиции тогда рассказали, что робопес находился в режиме ожидания и не использовался во время вызова, пишет TJ .

В обществе появление робота рядом с полицейскими вызвало неоднозначную реакцию - многие сочли, что Spot делает образ полиции более агрессивным и может быть использован для слежки. Решение полицейского департамента отказаться от робота поддержал пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио Бил Нейдхардт. Он назвал робота пугающим и "инопланетным", а также отметил, что его использование можно расценить как неправильный сигнал обществу.

Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Джон Миллер подтвердил расторжение контракта с Boston Dynamics, но не исключил, что в будущем полиция вернется к использованию Spot, если окажется, что робот был более эффективен по сравнению с другими роботами из арсенала полиции.

Вице-президент Boston Dynamics Майкл Перри ранее сообщил, что компания передала клиентам около 500 роботов Spot, а в полицию попали только четыре из них. Комментируя решение департамента полиции Нью-Йорка, представитель компании подчеркнул, что роботы Boston Dynamics не должны использоваться в качестве оружия, причинять вред или служить для запугивания людей и животных.