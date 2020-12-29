Компания EHang начала катать туристов в Китае на своем воздушном такси

EHang / YouTube

Китайская компания EHang совместно с Greenland Hong Kong запустила в городском округе Чжаоцин (провинция Гуандун, КНР) сервис, позволяющий туристам совершить полет на летающем такси EH216. Об этом сообщается на сайте EHang.

Судя по демонстрационному видеоролику, полет, позволяющий полюбоваться на некоторые достопримечательности, включая несколько озер, проходит на небольшой высоте, а в кабине аэротакси могут разместиться два пассажира. В перспективе EHang планирует запустить подобный сервис и в других городах.

В сообщении подчеркивается, что дрон EH216 имеет ряд преимуществ перед обычными вертолетами, которые обычно используются для проведения воздушных экскурсий. В частности, дрон более безопасен, издает меньше шума, не выбрасывает в атмосферу продукты сгорания топлива. Кроме того, эксплуатация такого аэротакси обходится дешевле за счет экономии на пилоте.

В августе этого года EHang показала дрон для тушения пожаров в высотных зданиях, созданный на базе воздушного такси компании. Беспилотник оснащен баком объемом 150 литров, который заполняется противопожарной пеной. Над кабиной расположен метатель для противопожарных бомб с шестью зарядами. Они вылетают с высокой скоростью и имеют острый и твердый наконечник, пробивающий стекла. Для прицеливания у дрона есть лазерный целеуказатель и камера.

Пока что дрон способен работать в полуавтономном режиме. Это означает, что аппарат способен самостоятельно долететь с пожарной станции к месту тушения, но процессом борьбы с огнем управляет оператор. В компании утверждают, что беспилотник может тушить пожары в небоскребах высотой до 600 метров, которые расположены на расстоянии до пяти километров от пожарной станции.