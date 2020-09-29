В начале января китайская компания Lenovo представила на выставке CES в Лас-Вегасе гибридный ноутбук ThinkPad X1 Fold с гибким экраном, который стал первым серийным устройством в своем роде. Теперь компания объявила, что начнет продажи гаджета в ноябре, а его стоимость составит от 2499 до 3099 долларов США, пишет The Verge.

Напомним, ThinkPad X1 Fold практически не отличается от прототипа устройства, представленного в 2019 году. Гаджет представляет собой складывающийся пополам планшет с OLED-дисплеем диагональю 13,3 дюйма и разрешением 2048*1536 пикселей, который был разработан компанией LG в рамках сотрудничества с Lenovo. Устройство можно использовать как планшет, как ПК, подключив к нему беспроводную клавиатуру, или как небольшой ноутбук, слегка согнув его. В этом случае часть гибкого экрана можно превратить в виртуальную клавиатуру. При этом на нижней рамке экрана размещается 5-Мп камера, совместимая с системой Windows Hello.

Что же касается технических характеристик, то ноутбук оснащается процессором Intel Core i5 11-го поколения, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ. Также ноутбук получил разъем для SIM-карты и опциональную поддержку сетей 5G. Вес устройства составляет 1 килограмм.

X1 Fold работает под управлением OC Windows 10 Pro, которую в Lenovo усовершенствовали для работы с гибким дисплеем. Ранее сообщалось, что позже компания выпустит устройство с Windows 10X - это версия OC специально предназначена для устройств с двумя экранами или гибкими дисплеями.