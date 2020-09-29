"Яндекс" закроет офис компании в Турции

Компания "Яндекс" намерена закрыть свой офис в Турции. Работу с турецкими рекламодателями и партнерами после этого "Яндекс" будет вести из головного офиса в Москве. Об этом сообщили турецкие СМИ.

В пресс-службе "Яндекса" подтвердили планы закрыть турецкий офис и рассказали изданию CNews, что все сервисы компании в Турции, включая "Навигатор" и "Поиск", будут по-прежнему доступны местным пользователям, а изменения затронут только операционную деятельность. В "Яндексе" также намерены и дальше развивать сервисы в Турции и работать с локальными партнерами.

О причинах закрытия офиса в Турции в компании говорить не стали. По данным турецких изданий, этот шаг связан как с пандемией коронавируса, так и с грядущим вступлением в силу в Турции нового закона о регулировании соцсетей. При этом единственным аргументом в пользу связи закрытия офиса и вступления закона в силу журналисты называют совпадение по времени. Предполагается, что сотрудники турецкого офиса "Яндекса" завершат работу в октябре этого года.

Упомянутый закон гласит, что с 1 октября этого года все социальные сети обязаны открыть локальные офисы в Турции и назначить своих законных представителей для облегчения выполнения требований турецкого правительства об удалении запрещенного контента. Компаниям-нарушителям грозят штрафы в размере до 1,5 млн долларов, а также блокировка рекламы и ограничения скорости доступа вплоть до 90%.

"Яндекс" запустил поисковый портал в Турции в 2011 году. Тогда же в Стамбуле открылся офис компании, а вскоре компания запустила в стране сервис "Карты". В 2012 году в Турции была создана компания Yandex Reklamcilik Hizmetleri Limited Şirketi ("Яндекс рекламные услуги"). Во время открытия турецкого офиса его бессменный глава Мехмет Али Ялчиндаг заявил, что за пять лет поисковик намерен занять до 35% рынка поиска в Турции. Однако этот план выполнен не был: в августе 2020 года на долю "Яндекса" приходилось не более 17% поисковых запросов.

В ноябре прошлого года в "Яндексе" объявили о запуске голосового помощника "Алиса" в "Яндекс.Навигаторе" в Турции. Таким образом, турецкий стал первым иностранным языком, на котором заговорила "Алиса". Тогда сообщалось, что ежемесячная аудитория "Яндекс.Навигатора" в Турции составляет свыше 4 млн пользователей.