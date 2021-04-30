Администрация сервиса Instagram (принадлежит соцсети Facebook) присвоила аккаунту издания "Проект" мемориальный статус, который свидетельствует о смерти владельца учетной записи. Об этом журналисты издания сообщили в других соцсетях.

В справочном центре Instagram указано , что мемориальный статус может быть присвоен учетной записи после получения "обоснованного запроса". Соцсеть может запросить подтверждение смерти, например ссылку на некролог или новостную статью, пишет TJ .

В "Проекте" отметили, что не знают, кто мог предоставить Instagram доказательства "смерти" владельца учетной записи СМИ, и о каких доказательствах идет речь. Журналисты обратились в Instagram, но пока что аккаунт издания заморожен - публиковать в нем свежие записи невозможно.

"Этот сюр не прекращается с момента выхода расследования про жен Рамзана Кадырова. Нам обрушивали сайт в результате ddos-атаки. Затем нам заблокировали ролик на YouTube - ЧГТРК "Грозный" пожаловалась на нас за то, что мы использовали небольшой фрагмент из их новостей. На нас жаловались даже в TikTok, но история с Instagram превзошла все", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Проекта".

Аккаунту "Проекта" в Instagram присвоен статус умершего человека. Кто-то предоставил этой соцсети некое подтверждение нашей смерти (как такое возможно?!). Мы тоже написали в Instagram, но пока злоумышленники достигли цели - мы ничего не можем там публиковать. Вот такой сюр pic.twitter.com/AxkBaWLi8P — Проект (@wwwproektmedia) April 30, 2021

Напомним, в расследовании "Проекта" о семье Рамзана Кадырова среди прочего говорится, что у главы Чечни есть вторая жена, а его официальная супруга имеет "виртуальную личность", на которую оформлена дорогая недвижимость.