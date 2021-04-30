В Роскомнадзоре напомнили сервису Twitter о необходимости удалить запрещенный контент до 15 мая

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Роскомнадзор напомнил руководству сервиса микроблогов Twitter, работа которого уже более месяца замедляется при помощи специального оборудования, о необходимости удалить запрещенный контент по требованию ведомства до 15 мая. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Напомним, Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter на мобильных и стационарных устройствах 10 марта. В первые сутки действия ведомства, судя по всему, стали причиной сбоев в работе сторонних сайтов и сервисов, однако в Роскомнадзоре проблем не заметили .

Решение замедлить работу Twitter в России в Роскомнадзоре объяснили тем, что сервис не удаляет запрещенную информацию по требованию ведомства. "По состоянию на 10 марта 2021 года неудаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)", - отметили в Роскомнадзоре 10 марта.

В конце марта в Роскомнадзоре назвали темпы удаления запрещенного контента из Twitter "неудовлетворительными". В ведомстве грозили заблокировать сервис в апреле, но затем решили продлить замедление работы Twitter до середины мая, так как сервис начал активнее удалять запрещенный контент.

"После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению на территории Российской Федерации трафика Twitter администрация социальной сети удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией - детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Доступными остаются свыше 1 тыс. противоправных материалов. До принятия мер по ограничению трафика в соцсети в открытом доступе находилось свыше 3 тыс. запрещенных материалов, в отношении которых с 2017 года администрации Twitter было направлено более 28 тыс. требований об удалении", - говорится в свежем сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве добавили, что с 10 марта Роскомнадзор выявил в Twitter более 900 новых запрещенных материалов, а среднее время реагирования компании на требования удалить эти материалы составляет 81 час, тогда как законодательство требует удалять такой контент в течение суток после получения уведомления.

Как сообщили в Роскомнадзоре, 28 апреля ведомство провело встречу по видеосвязи с руководством Twitter.

"Администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора. Администрация Twitter также сообщила о том, что подготовит дорожную карту, следуя которой приведет полностью свою деятельность в России в соответствие с российским законодательством", - заявили в Роскомнадзоре.