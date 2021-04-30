Самолет Stratolaunch с рекордным размахом крыльев 29 апреля совершил второй полет. Об этом сообщается в микроблоге американской аэрокосмической компании Stratolaunch Systems, занимающейся разработкой самолета.
Напомним, инициатором создания Stratolaunch был покойный соoснователь Microsoft Пол Аллен. Самолет разрабатывался как система "воздушного старта" для запуска ракет и космопланов, позволяющая эффективно выбирать траекторию их полета и расходовать меньше топлива. Размах крыльев двухфюзеляжного самолета составляет свыше 117 метров и по этому показателю он не имеет равных в мире. Длина самолета составляет 72 метра, высота - 15 метров, масса - 226,8 тонны, а максимальная взлетная масса - 589,7 тонны. В апреле 2019 года самолет впервые поднялся в воздух, а в октябре того же года Stratolaunch Systems объявила о смене владельца.
Предполагалось, что испытательные полеты возобновятся в сентябре 2020 года, но процесс затянулся. В декабре прошлого года Stratolaunch проверил работу своих двигателей, а также совершил несколько пробежек по взлетной полосе. 29 апреля 2021 года самолет, стартовав с аэродрома в пустыне Мохаве, во второй раз поднялся в воздух и в течение трех часов выполнял различные летные маневры, после чего успешно приземлился, пишет N+1.
Currently performing various flight test maneuvers. pic.twitter.com/u9uMWzfrEK— Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021
Touchdown!! Successful flight tests to round out the day. What a beautiful sight. pic.twitter.com/gdssjvoN8x— Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021
В марте прошлого года в компании объявили, что самолет будет использоваться не для запусков ракет, а в качестве носителя для атмосферных и суборбитальных гиперзвуковых аппаратов собственной и сторонней разработки. Тогда же Stratolaunch Systems представила проекты трех летательных аппаратов, которые она планирует запускать с самолета Stratolaunch.