Самолет Stratolaunch с рекордным размахом крыльев 29 апреля совершил второй полет. Об этом сообщается в микроблоге американской аэрокосмической компании Stratolaunch Systems, занимающейся разработкой самолета.

Напомним, инициатором создания Stratolaunch был покойный соoснователь Microsoft Пол Аллен . Самолет разрабатывался как система "воздушного старта" для запуска ракет и космопланов, позволяющая эффективно выбирать траекторию их полета и расходовать меньше топлива. Размах крыльев двухфюзеляжного самолета составляет свыше 117 метров и по этому показателю он не имеет равных в мире. Длина самолета составляет 72 метра, высота - 15 метров, масса - 226,8 тонны, а максимальная взлетная масса - 589,7 тонны. В апреле 2019 года самолет впервые поднялся в воздух , а в октябре того же года Stratolaunch Systems объявила о смене владельца.

Предполагалось, что испытательные полеты возобновятся в сентябре 2020 года, но процесс затянулся. В декабре прошлого года Stratolaunch проверил работу своих двигателей, а также совершил несколько пробежек по взлетной полосе. 29 апреля 2021 года самолет, стартовав с аэродрома в пустыне Мохаве, во второй раз поднялся в воздух и в течение трех часов выполнял различные летные маневры, после чего успешно приземлился, пишет N+1 .

Currently performing various flight test maneuvers. pic.twitter.com/u9uMWzfrEK — Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021

Touchdown!! Successful flight tests to round out the day. What a beautiful sight. pic.twitter.com/gdssjvoN8x — Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021