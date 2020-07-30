Средняя стоимость тарифа сотовой связи с безлимитным интернетом в России с декабря 2019-го по июль 2020 года выросла на 47% и составила 887,5 рубля, тогда как средняя цена 1 ГБ мобильного интернета в остальных тарифах за это же время снизилась на 15,5% и составила 31,5 рубля

ninann / DepositPhotos В рейтинге стран по доступности мобильного интернета Россия осталась на шестом месте. В топ-5 входят Индия, Индонезия, Израиль, Алжир и Казахстан, а ниже России в топ-10 находятся Египет, Турция, Иран и Сингапур

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Средняя стоимость тарифа сотовой связи с безлимитным интернетом в России с декабря 2019-го по июль 2020 года выросла на 47% и составила 887,5 рубля, тогда как средняя цена 1 ГБ мобильного интернета в остальных тарифах за это же время снизилась на 15,5% и составила 31,5 рубля. Об этом говорится в исследовании агентства Content Review обзор которого приводит "Коммерсант".

В рейтинге стран по доступности мобильного интернета Россия осталась на шестом месте. В топ-5 входят Индия, Индонезия, Израиль, Алжир и Казахстан, а ниже России в топ-10 находятся Египет, Турция, Иран и Сингапур. В среднем по миру цена 1 ГБ мобильного трафика за полгода выросла примерно на 1,5 рубля, до 188,4 рубля, а безлимитные тарифы подорожали с 3181 до 3981 рубля.

В Content Review считают, что в России безлимитный мобильный интернет из разряда доступных услуг переходит в разряд премиальных. "Во многом это произошло из-за высокой загруженности мобильных сетей абонентами, приобретающими безлимитные тарифы, что усугубилось во время пандемии и режима самоизоляции", - считает глава Content Review Сергей Половников. Так, по его словам, такая загрузка сетей стала главной причиной отказа операторов от безлимитных тарифов почти в каждой пятой стране мира.

По мнению управляющего партнера AC&M Михаила Алексеева, данные исследования указывают на проблему. "Стоимость мобильной связи в России в четыре раза ниже, чем в среднем по миру, а безлимитный мобильный интернет на 30% дешевле, чем в Индии, и на 50% - чем в Китае. При этом ВВП на душу населения в России, по данным Всемирного банка, почти в четыре раза выше, чем в Индии, и в два раза - чем в Китае", - завил Алексеев. По его мнению, доступные безлимитные тарифы раньше были оружием операторов, но теперь привлечение новых абонентов перестало быть первоочередной задачей компаний, так как рынок вышел на уровень предварительного насыщения.

В "ВымпелКоме" (бренд "Билайн") считают, что тарифы с безлимитным интернетом не должны быть драйверами и единственным фактором выбора для потребителей, а их стоимость должна быть обоснованной. В МТС отметили, что подавляющему большинству абонентов хватает пакетов мобильного интернета на популярных тарифах, а безлимитные тарифы становятся нишевым продуктом для небольшой группы клиентов.

Напомним, по данным Content Review, средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия увеличилась на 8% и составила 291 рубль в месяц.