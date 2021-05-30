Американский ровер Curiosity, работающий на Марсе с 2012 года, прислал на Землю снимки необычных марсианских облаков, похожих на земные. Об этом сообщается в блоге NASA.

В публикации отмечается, что облака в тонкой марсианской атмосфере образуются нечасто - обычно их формирование происходит в экваториальной зоне в самое холодное время года. При этом в прошлом марсианском году (два земных года назад) исследователи заметили облака, которые сформировались раньше ожидаемого. На этот раз Curiosity был готов к наблюдению и смог снять эти облака в середине марта при помощи своих цветной и черно-белой камер.

Судя по присланным изображениям, эти облака сформировались выше обычных марсианских облаков, которые образуются на высоте примерно 60 километров от поверхности Марса. И если обычные облака образуются из ледяного льда, то снятые марсоходом, по всей видимости, состояли из сухого льда (замерзший углекислый газ).

Heading into the weekend like a cloud on Mars.



This GIF shows clouds drifting over Mount Sharp. Each frame was stitched together from six individual images. https://t.co/Gtgz9Iu822 (2/4) pic.twitter.com/VPvSri1Sdh — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 28, 2021

В NASA добавили, что снимки облаков были сделаны сразу после заката - последние лучи солнца падали на кристаллы льда, из которых состоят облака, создавая ощущение, что облака светятся на фоне темнеющего неба. Похожие облака изредка наблюдаются на Земле и носят название серебристые облака .

Напомним, сейчас на Марсе также работают американский марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity, китайский марсоход "Чжужун" и американская исследовательская станция InSight.