nasa.gov Ставшая причиной утечки воздуха на МКС трещина могла появиться из-за внешнего воздействия

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Трещина в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС), ставшая причиной утечки воздуха, могла возникнуть в результате "удара с внешней стороны". Такое предположение высказал находящийся на борту станции космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров с Центром управлениями полетами.

Рыжиков сообщил, что у экипажа родилась идея появления "выпуклой внутрь" трещины в промежуточной камере модуля "Звезда". Он попросил обратить внимание на снимки, где видно, что в центре трещины изменяется цвет, передает РИА "Новости".

"Такое ощущение, предположение... удар с внешней стороны", - сказал Рыжиков. В связи с этим космонавт предложил осмотреть этот участок с внешней стороны во время запланированного на 18 ноября выхода в открытый космос. В ответ в ЦУПе отметили, что сделать это будет сложно, так как космонавтам придется снимать экранно-вакуумную теплоизоляцию.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось.

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

С тех пор члены экипажа предпринимают попытки точно определить место утечки воздуха и устранить ее. Так, первая попытка устранить утечку с помощью скотча не увенчалась успехом.

Точно локализовать место утечки экипажу удалось только 15 октября при помощи чайного пакетика. 16 октября космонавты сообщили, что смогли частично устранить утечку - после заклейки предполагаемого места утечки темпы падения давления в модуле сократились вдвое. Однако затем сообщалось, что утечка продолжается прежними темпами.

Сейчас на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.