Власти Китая ввели запрет на передачу или продажу другим странам технологии персональных рекомендаций контента на основе анализа данных, пишет The Wall Street Journal. Теперь компаниям из Китая, которые захотят совершить подобные операции, придется получать специальное разрешение.

Под запрет экспорта без разрешения попали технологии, связанные с машинным обучением, включая обработку текста, распознавание голоса и рекомендации контента. Из-за этого компании ByteDance, которая владеет сервисом создания коротких видео TikTok, может потребоваться лицензия китайского правительства для продажи части бизнеса, поясняет TJ. Такая сделка необходима ByteDance, чтобы избежать запрета TikTok в США. При этом китайские власти, по слухам, выступают против такой сделки и требуют от ByteDance прекратить переговоры о продаже части сервиса.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с угрозой TikTok в начале августа. Издание указа объяснялось соображениями национальной безопасности США. Указ вводит запрет для американцев на любые сделки с разработчиками TikTok. Он должен был вступить в силу через 45 дней после подписания, но позднее срок продлили до 90 дней. На прошлой неделе ByteDance обжаловала указ Трампа в суде.

"База с персональной и конфиденциальной информацией американцев предположительно позволяет Китаю отслеживать американских чиновников и подрядчиков, а также собирать материалы для шантажа и вести корпоративный шпионаж. Как сообщают СМИ, TikTok также цензурирует контент, который Коммунистическая партия Китая считает политически чувствительным, например о протестах в Гонконге, а также об отношении к уйгурам и другим мусульманским меньшинствам. Это приложение также может быть использовано для кампаний по дезинформации в пользу КПК - как было в случае, когда в роликах из TikTok распространялись конспирологические теории о происхождении коронавируса. Эти риски реальны", - говорится в указе.

Сейчас, купить часть бизнеса TikTok планирует компания Microsoft. Эта сделка может помочь сервису избежать запрета в США. 3 августа в Microsoft официально подтвердили эту информацию, уточнив, что глава корпорации Сатья Наделла обсуждал потенциальную сделку с Дональдом Трампом. В Microsoft тогда отметили, что компания купит часть бизнеса TikTok только после "детального изучения безопасности". В сообщении также говорилось, что Microsoft и ByteDance направили уведомления о переговорах в Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). Если переговоры увенчаются успехом, то Microsoft будет управлять сервисом в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В Microsoft не исключили, что к сделке на миноритарной основе могут быть привлечены и другие американские инвесторы. 6 августа СМИ сообщили, что Microsoft рассматривает возможность приобрести весь бизнес TikTok за пределами Китая.

По слухам, переговоры о возможной сделке с ByteDance также ведут компании Twitter и Oracle.

Приложение TikTok возглавило список самых популярных мобильных приложений в мире по итогам второго квартала, однако китайское происхождение сервиса, принадлежащего компании ByteDance, давно создает для TikTok проблемы. Так, командование ВМФ США в прошлом году запретило устанавливать TikTok на служебные смартфоны из-за потенциальных киберугроз, а недавно приложение в числе других китайских сервисов было заблокировано в Индии на фоне обострения отношений Китая и Индии в связи с пограничным инцидентом.