На долю России приходится почти 30% строящихся в Европе торговых центров

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

На стадии строительства в России сейчас находится 1 млн квадратных метров торговых площадей, что составляет примерно 28% от общей площади торговых центров, планируемых к вводу в Европе в 2021-2022 годах. Об этом говорится в исследовании компании Cushman & Wakefield, обзор которого приводит "Коммерсант" . По этому показателю Россия находится на одном уровне с Турцией, где строится 29% новой европейской торговой недвижимости.

По словам заместителя главы департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяны Дивиной, большие объемы строительства объясняются отставанием России от большинства европейских стран по обеспеченности торговыми площадями. Дивина сообщила, что в России на 1 тыс. жителей сейчас приходится 152 квадратных метра торговой недвижимости, тогда как в Европе этот показатель в среднем составляет 312 квадратных метров. В компании Colliers обеспеченность России торговыми центрами оценили в 194 квадратных метра на 1 тыс. человек. В свою очередь директор департамента торговой недвижимости компании JLL Полина Жилкина заявила, что по обеспеченности торговыми площадями Россия находится на уровне Румынии и Венгрии, но через несколько лет достигнет уровня Чехии и Германии.

При этом Жилкина добавила, что отдельные российские города уже обеспечены торгцентрами на уровне западноевропейских. Так, Краснодар, Самару и Екатеринбург по этому показателю можно сравнить с Прагой, Мадридом и Амстердамом, где на 1 тыс. жителей приходится 400-600 квадратных метров торговых площадей. В Москве этот показатель составляет 616 квадратных метров, а в Санкт-Петербурге - 598 квадратных метров и будет расти, сообщила партнер Colliers Анна Никандрова.

Аналитики также отмечают, что новые торговые объекты строятся в России неравномерно. Так, в городах с населением менее 500 тыс. человек, наблюдается серьезная нехватка качественных торговых центров, отметила аналитик департамента торговой недвижимости Accent Capital Анастасия Костомахина. По ее словам, девелоперы ищут возможности выйти на эти локальные рынки. Согласно данным компании CBRE, в таких городах в этом году уже ввели 42 тыс. квадратных метров торговой недвижимости, а до конца года планируется ввести еще 158 тыс. квадратных метров. По мнению Дивиной, препятствием для строительства торговых центров в небольших городах является низкая покупательная способность населения.