Следственный комитет РФ отправляет повестки пенсионерам для привлечения их к следственным действиям, связанным с расследованием преступлений нацистской Германии и ее союзников в годы Второй мировой войны

Следственный комитет Российской Федерации По словам сотрудника СК РФ, основные следственные действия - это все-таки не допросы стариков, а экспертизы и полевые раскопки, направленные на установление личностей убитых мирных жителей и самих нацистов

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет РФ отправляет повестки пенсионерам для привлечения их к следственным действиям, связанным с расследованием преступлений нацистской Германии и ее союзников в годы Второй мировой войны.

28 ноября такую повестку достали из почтового ящика родственники бывшего узника нацистских лагерей, 94-летнего волгоградца Василия Н., пишет "Новая газета". "В производстве следственного отдела по Центральному району города Волгограда находится поручение следователя ГСУ СК РФ по уголовному делу N 12002180028000030, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ, по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области с 17.07.1942 по 02.02.1943, - говорится в повестке. - В связи с вышеизложенным возникла необходимость в Вашем допросе в качестве свидетеля вышеуказанных событий. Вам надлежит явиться 1 декабря 2020 года к 10 ч 00 мин.".

Бумага подписана следователем Онопченко А. А.

"Когда я увидел это письмо, был безумно возмущен формой. Неужели, чтобы расспросить пожилого человека, узника лагерей, о Сталинграде, нужно вызывать его на допрос к следователю? - говорит внук Василия Н. Денис Чистяков. - На мой взгляд, эту работу можно было бы доверить историкам, архивистам. Можно было бы пригласить моего дедушку на беседу, но не на следственные действия".

Денис Чистяков рассказал, что во время Сталинградской битвы его дед находился в квартале "Второй километр" - недалеко от железнодорожного вокзала Сталинграда. Осенью 1942 года он попал в немецкий плен и был отправлен в восточную Германию, город Губен.

В Губене находилось химическое производство, которое, по информации Дениса Чистякова, обслуживало авиацию. При химзаводе был трудовой лагерь, где и работали пленные. "Дедушка попал туда в 15-16 лет. Он не любил вспоминать об этом периоде", - добавил Денис Чистяков.

По его словам, родственники не стали говорить Василию Н. о вызове на допрос, так как побоялись, что это известие может навредить его здоровью.

Денис Чистяков связался со следователем, который подтвердил, что аналогичные повестки рассылаются по всей России: только в Центральном районе Волгограда - 80 адресатов.

Сотрудник СК РФ добавил, что "понимает возмущение" родственников пенсионеров. По его словам, очень многие звонят и говорят, что ни на какие допросы их близкие не пойдут. Следователь также пообещал Денису Чистякову, что не будет применять санкций за отказ явиться.

В Следственном комитете "Новой газете" не смогли оперативно прокомментировать информацию о массовых допросах бывших жителей Сталинградской области. В ведомстве лишь отметили, что уголовное дело "о массовых убийствах мирных граждан" было возбуждено в июле этого года.

"Речь идет о расстрелах, убийствах голодом и захоронении заживо мирных жителей в 15 населенных пунктах Сталинградской области, - рассказал следователь. - В одной из станиц установлен факт расстрела нацистами 50 воспитанников детского дома в возрасте от 4 до 15 лет".

По словам сотрудника СК РФ, основные следственные действия - это все-таки не допросы стариков, а экспертизы и полевые раскопки, направленные на установление личностей убитых мирных жителей и самих нацистов.

Отметим, что именно в июле в ходе всероссийского голосования получили всенародное одобрение поправки к Конституции, важнейшая из которых предусматривала "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. А еще одна поправка содержала утверждение, что Россия отныне "обеспечивает защиту исторической правды" и не допускает "умаление значения подвига народа при защите Отечества". Эта поправка придала новый импульс борьбе с "фальсификациями истории".

Напомним, в Уголовном кодексе России есть статья, запрещающая реабилитацию нацизма (статья 354.1), ее приняли сравнительно недавно - в 2014 году. До трех лет лишения свободы можно получить не только за отрицание фактов, установленных международным трибуналом в Нюрнберге, но и за "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".

Уголовные дела, аналогичные тому, о котором рассказал Денис Чистяков, заводятся и в других регионах России. В августе СК РФ возбудил дело о геноциде во время оккупации Псковской области. В ноябре - в Ростовской области. В апреле началась доследственная проверка о геноциде в Карелии, что привело к международному скандалу.

Глава национального архива Финляндии Юсси Нуортева протестовал, назвав обвинения СК "неожиданными и прискорбными". По мнению Нуортева, которое приводило агентство Yle.fi, российская сторона привела документально не подтвержденные факты. Позже новость о возбуждении дела о геноциде в Карелии с сайта СК исчезла, однако обращение официального представителя ведомства Светланы Петренко по-прежнему доступно.

В октябре российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства в годы Второй мировой. Речь шла об убийстве не менее 2600 советских граждан в деревне Жестяная Горка. Помощник президента Владимир Мединский связывал судебный процесс с уравниванием преступлений сталинизма с нацизмом в бывших советских республиках.

20 ноября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал "закрепить факт геноцида советского народа" в годы Второй мировой, передает радио "Свобода". Президент Путин в тот же день вспомнил о суде о Жестяной Горке и заявил, что такие преступления не имеют сроков давности.