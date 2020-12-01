В госпитале ветеранов войн N2 Новосибирской области обнаружили тело повесившегося пациента. По предварительным данным, с собой покончил пенсионер 1934 года рождения, который проходил лечение от коронавируса. Это уже третий такой случай в лечебных учреждениях региона с середины ноября.

"Факт (суицида) подтверждается. О случившемся было сообщено в правоохранительные органы", - сообщили в Минздраве региона (цитата по РИА "Новости"). Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины. Ранее в области создали специальную комиссию, которая должна работать с подобными случаями.

Как пишет "Комсомольская правда", 20 ноября тело 59-летнего мужчины обнаружили под окнами палаты реанимации городской клинической больницы N 25. У него была двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус. При этом, по данным источника газеты, мужчина подобных намерений не высказывал и не оставил никакой записки.

25 ноября 42-летний мужчина покончил с собой в палате одной из новосибирских больниц, которая принимает пациентов с COVID-19. До этого тело еще одного пациента нашли 20 ноября под окнами реанимации той же больницы.

В минувший понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов заявил, что ситуация по коронавирусу в регионе остается напряженной и сложной. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. За прошедшую неделю было выявлено 1256 новых случаев. Тестирование на COVID-19 проводят 18 лабораторий.