В России вступает в силу закон, вводящий самоцензуру для соцсетей

Pixabay.com Несогласные с блокировкой пользователи смогут пожаловаться в администрацию соцсети или Роскомнадзор, а также через суд потребовать возмещения морального ущерба от соцсети, если она не удалила оскорбительную публикацию

Moscow-Live / Алексей Поляков

В России с 1 февраля вступают в силу поправки к федеральному закону об информации, вводящие самоцензуру для владельцев соцсетей. Важным нововведением стало появление в законе самого понятия социальной сети. Это находящиеся на территории РФ сайт, интернет-страница или программа, на которых пользователи создают персональные страницы и распространяют информацию на русском языке или языках народов России. Под определение попадают интернет-ресурсы посещаемостью свыше 500 тысяч пользователей в сутки.

Отныне они обязаны выявлять и блокировать незаконный контент: фейки, призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в несанкционированных митингах, склонение несовершеннолетних к противоправным действиям, публикации, выражающие "явное неуважение к обществу, государству и Конституции".

Также соцсети должны блокировать детскую порнографию, информацию о наркотиках и о способах совершения самоубийства, рекламу интернет-казино и онлайн-продажи алкоголя, посты, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность.

Владельцы соцсетей обязаны не допускать, чтобы их ресурсы использовали для совершения уголовно наказуемый деяний, разглашения государственной тайны, пропаганды терроризма, культа насилия и жестокости, перечисляет "Парламентская газета". Вводится табу на "всякого рода разжигания и оскорбления, нельзя порочить граждан по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, религии, профессии, места жительства и работы, политических убеждений". Обязательно соблюдать российские законы о референдуме и о выборах.

Закон также предписывает удалять и блокировать посты с нецензурной бранью, но санкций за этот вид нарушений не предусмотрено. Если владелец соцсети сомневается, нужно ли блокировать тот или иной материал, он должен обратиться в Роскомнадзор. Пока ведомство не примет решение, доступ к спорной публикации следует ограничить.

Несогласные с блокировкой пользователи смогут пожаловаться в администрацию соцсети или Роскомнадзор, а также через суд потребовать возмещения морального ущерба от соцсети, если она не удалила оскорбительную публикацию.

Согласно ранее принятым поправкам в КоАП, штрафы за неудаление противоправной информации составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для физических лиц и от 400 тысяч до 800 тысяч для должностных лиц. На юридическое же лицо может быть наложен штраф от 3 миллионов до 8 миллионов рублей.

Игнорирование требований грозит штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей для физлиц, для должностных лиц - от 800 тысяч до 1 млн рублей, для юрлиц - от 1/10 до 1/5 совокупного размера годовой выручки. Минимальная планка - 8 миллионов рублей.

"Мы полагаем, что это позволит защитить пользователей соцсетей, особенно детей, от огромного количества деструктивной информации", - заявила ТАСС директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Роскомнадзор должен будет вести реестр соцсетей, которые насчитывают более 500 тысяч пользователей в сутки. В первую очередь туда предлагается включить девять площадок: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram и WhatsApp.