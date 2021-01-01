Журналист группы Bellingcat Христо Грозев пообещал в ближайшие недели опубликовать сведения о загадочных смертях, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ

Эхо Москвы / YouTube Христо Грозев и Алексей Навальный

Алексей Навальный / YouTube

Журналист группы Bellingcat Христо Грозев пообещал в ближайшие недели опубликовать сведения о загадочных смертях, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ. В эфире "Эха Москвы" Грозев пояснил, что речь идет о фигурантах его журналистского расследования, которые могли организовать отравление Алексея Навального химическим оружием семейства "Новичок".

В четверг Христо Грозев обнародовал таблицу с информацией о передвижениях предполагаемых участников операции по отравлению Алексея Навального. В ней собраны все даты поездок, пункты выезда и назначения. В некоторых случаях указаны и номера рейсов.

Грозев также призвал пользователей добавлять комментарии в электронные таблицы, если они найдут "интересные совпадения". По словам Грозева, информация предназначена прежде всего для русскоязычных журналистов и расследователей.

Выводы нового сенсационного расследования о действующем "эскадроне смерти" ФСБ могут быть основаны на анализе списков пассажиров авиарейсов. В частности, некоторые обратили внимание, что разоблаченные ранее сотрудники ФСБ летали примерно в одно и то же время и в одно и то же место не только с Алексеем Навальным, но и писателем с оппозиционными взглядами Дмитрием Быковым, а также с некими чеченскими общественными деятелями. Напомним, в апреле 2019 года Дмитрий Быков был госпитализирован в реанимацию при загадочных обстоятельствах. Позднее он заявил, что перенес отравление, но медики не смогли установить тип яда и то, каким образом он попал в организм.

При этом Быков отверг версию о покушении, организованном властями. "Никуда я не буду обращаться, - сказал он в ответ на вопрос, будет ли обращаться в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств. - Я думаю, что если бы меня хотели отравить, то меня бы отравили. И уж во всяком случае, не стали бы отправлять самолетом в Бурденко (главный военный госпиталь имени Бурденко. - Прим. NEWSru.com)".

По словам Грозева, после публикации предыдущих расследований и исходных данных о перелетах предполагаемых сотрудников ФСБ ему стали писать многие люди в качестве информаторов. Кроме того, некоторые стали самостоятельно анализировать списки авиапассажиров и делиться с Грозевым своими догадками. Журналист подчеркнул, что собранная таким образом дополнительная информация еще требует проверки, но он не сомневается, что всплывут и другие эпизоды, аналогичные инциденту с Навальным. Только за один день Грозеву поступила информация о трех эпизодах возможных отравлений, к которым могут быть причастны привлекшие внимание расследователей сотрудники ФСБ.

Грозев пояснил, что уверен в причастности к покушениям тех сотрудников ФСБ, фамилии которых уже обнародованы, однако дополнительная проверка по новым эпизодам необходима для того, чтобы публикация непроверенных сведений не стала дополнительным ударом для родственников тех, кто был убит в результате покушений, аналогичных отравлению Навального. По его словам, речь идет о гибели четырех, пяти или шести человек в течение последних лет.

При этом журналист подчеркнул, что расследователям удалось выйти на след лишь одной группы сотрудников ФСБ, которая, предположительно, занималась политическими убийствами. Но могли существовать и другие группы, члены которых остаются в тени.

Христо Грозев подчеркнул, что расследование с проверкой собранных данных будет завершено "в течение двух недель максимум".

По данным расследования изданий Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, операция по отравлению Алексея Навального была проведена группой из как минимум восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

В группу входили ученый-химик из ФСБ Станислав Макшаков, бывший врач, координатор группы Олег Таякин ("Тарасов"), бывший врач скорой помощи и военный врач Алексей Александров ("Фролов"), предположительно являющийся ключевым оперативником; Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, раньше работавший в Минобороны, Михаил Швец ("Степанов"), зарегистрированный по адресу Центра специальных операций ФСБ в Балашихе, и бывший сотрудник пограничной службы ФСБ Владимир Паняев.

В последнем интервью 1 января Христо Грозев добавил, что в группу сотрудников ФСБ, вероятно, входили еще два человека, в том числе Василий Калашников. Его упоминал и Константин Кудрявцев, с которым разговаривал после своего отравления Навальный под видом помощника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Анализ предыдущих поездок членов этой группы показывает, что они начали следить за оппозиционером как минимум с января 2017 года, то есть сразу после того, как он объявил о своих планах участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, и совершили 47 поездок по тем же направлениям, куда летел или ехал Навальный. Члены этой группы обычно путешествовали по два-три человека параллельными рейсами, смешивая не только состав своей команды, но также чередуя настоящие и поддельные имена.

После того, как ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты, слежка на время прекратилась, но в этом году возобновилась в полную силу. Данные о звонках членов группы, которые использовали свои обычные телефоны, показали два периода особенно высокой активности - вечером 16 августа и ночью 19 августа, перед самым отравлением Навального.

Предположительно отравители нанесли "Новичок" на белье политика, которое он сдавал в химчистку. Об этом заявил и Кудрявцев, с которым Навальный говорил по телефону.