ВСЕ ФОТО Предварительной причиной ДТП на Ставрополье, в котором погибли 5 девочек из детской баскетбольной команды и еще 9 человек оказались в больнице, стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля ВАЗ-2109, который столкнулся с грузовиком "КамАЗ", после чего тот врезался в микроавтобус с детьми

Фото: 26.мвд.рф Накануне в 16:40 водитель "Лады" на 535-м километре трассs "Астрахань-Ставрополь" подрезал грузовик DAF, после чего многотонная машина опрокинулась и придавила микроавтобус Mercedes Sprinter, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск

Фото: 26.мвд.рф По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям. Это ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: 26.mchs.gov.ru

Губернатор Волгоградской области объявил 3 мая днем траура в связи с гибелью детей в ДТП на Ставрополье.

По предварительным данным, причиной ДТП, в котором погибли 5 девочек из детской баскетбольной команды и еще 9 человек оказались в больнице, стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля ВАЗ-2109, который столкнулся с грузовиком "КамАЗ", после чего тот врезался в микроавтобус с детьми.

Как сообщил начальник региональной ГИБДД Алексей Сафонов, накануне в 16:40 водитель "Лады" на 535-м километре трассs "Астрахань-Ставрополь" подрезал грузовик DAF, после чего многотонная машина опрокинулась и придавила микроавтобус Mercedes Sprinter, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Всего в автобусе находилось 14 воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва N2 и четверо взрослых. Пятеро детей скончались. По данным источника, детям было от 12 до 14 лет. Ранения получили еще девять человек, они госпитализированы.

На утро 1 мая три пострадавшие девочки находятся в крайне тяжелом состоянии, еще три - в тяжелом, рассказал главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Ставропольского края Михаил Анненков. Состояние еще двух девочек оценивается как средней степени тяжести. У всех тяжелые травмы, обусловленные сочетанным поражением, то есть скелетной травмой и поражением центральной нервной системы.

Минздрав РФ направил в Ставрополь бригаду специалистов федеральных центров для оказания помощи пострадавшим. В составе бригады нейрохирург, реаниматолог, хирург и специалист медицины катастроф.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям. Это ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать это уголовное дело в Главное следственное управление СК. "Учитывая резонанс произошедшего, а также то, что в результате трагедии погибли дети, председатель СК РФ поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России. Исполняющему обязанности руководителя краевого следственного управления поручено представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и предварительных причинах произошедшего", - сообщила РИА "Новости" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Поездка на соревнования не была согласована

Директор волгоградской школы олимпийского резерва N2 Татьяна Астафьева рассказала, что турнир в Черкесске, на который ехала детская команда по баскетболу, входит в школьный календарь соревнований. По ее словам, школа регулярно участвует в турнире, который посвящен возрождению карачаевского народа.

Но в Волгоградской областной федерации баскетбола агентству ТАСС сообщили, что соревнования, на которые ехала баскетбольная команда спортивной школы из Волгограда, не были ни с кем согласованы.

"На соревнования ехала муниципальная школа по баскетболу N2, соревнования должны были проходить в городе Черкесске. Соревнования никто не согласовывал - ни Федерация баскетбола, ни муниципалитет, ни областной спорткомитет. В календаре этих организаций не было этих соревнований. Школа, наверно, приняла решение самостоятельно поехать, мы узнали о трагедии из СМИ", - заявили в Волгоградской областной федерации баскетбола.