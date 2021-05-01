Совещание с постоянными членами Совета Безопасности, 16 апреля 2021 года

Пресс-служба президента России

Большинство работающих на русском языке иностранных СМИ могут получить в России статус иностранного агента, что должно ограничить их влияние на российскую аудиторию.

Возможность подобной "блокады" иностранных СМИ обсуждалась на заседании Совета безопасности России, сообщает "Медуза"* со ссылкой на близкий к правительству анонимный источник.

Заседание Совета, о котором говорит издание состоялось еще 16 апреля, в нем принимали участие президент России Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, министры внутренних и иностранных дел, обороны, руководители ФСБ и Службы внешней разведки.

По словам собеседника "Медузы"*, на встрече обсуждалась "блокада" иностранных СМИ на русском языке. Список их не составлялся, но в первую очередь подразумевались издания с участием государственного финансирования, такие как BBC.

Другой источник, близкий к Совбезу, подтвердил, что на последнем совещании с членами Совета безопасности иностранные СМИ действительно обсуждались, но не в контексте "блокады", а в контексте информационных обменов и о том, что "нужно отличать СМИ от инструментов спецслужб".

26 марта состоялось еще одно заседание Совета безопасности России, на котором рассматривался проект "Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности". Во вступительном слове президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за "незыблемость цифрового суверенитета" и самостоятельно определяет параметры регулирования собственного информационного пространства. Как сказал президент, необходимо разработать универсальные правила "ответственного поведения государств в информационном пространстве".

Напомним, в 2017 году в России был принят закон о СМИ - иностранных агентах. Впоследствии действие закона несколько раз ужесточалось. Существующие правила работы для изданий, признанных иностранными агентами, создают фактически невыполнимые требования маркировки контента, вынуждают их создавать юридическое лицо в России и отчитываться о финансах российским властям.

Кроме того, статус иностранного агента усложняет цитирование материалов таких изданий, затрудняет их общение с государственными органами, и лишает возможности привлекать рекламодателей. А невыполнение ограничительных условий может повлечь блокировку на территории России и возбуждение уголовного дела против руководства СМИ.