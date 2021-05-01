В Волгограде при транспортировке с прицепа упала бронемашина. Пострадавших нет.
На опубликованных в Сети кадрах с места происшествия видно, что военная техника разворотила грунт на обочине дороги и частично перегородила движение транспорта.
По данному факту уже проводится проверка. "Командование гарнизона проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военной техники в Дзержинском районе Волгограда", - сообщили РИА "Новости" в гарнизоне.
В Волгограде при перевозке уронили бронемашину. Видео инцидента появилось в соцсетях.— #говоритмосква (@govoritmsk) May 1, 2021
На кадрах показано, как танк стоит посреди дороги. По предварительным данным, боевая машина съехала с прицепа во время транспортировки. Пострадавших нет.https://t.co/HdvfxDNFvP pic.twitter.com/7iJA0pTPVW