Девять лет заключения запросило гособвинение для бывшего начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева, который за взятку в размере 2 млн долларов пытался купить в Москве должность главы МВД Республики, сместив с этого поста генерал-лейтенанта Абдурашида Магомедова, руководящего дагестанской полицией больше 10 лет. Но что-то в столице пошло не так и Хизриева задержали.

Как отмечает "Коммерсант", подобные назначения президент России Владимир Путин производит своими указами по представлению главы МВД России Владимира Колокольцева.

В Тверском райсуде Москвы в четверг, 1 октября, прошли прения сторон по громкому делу предполагаемой группы московских решальщиков и их дагестанского клиента. Защита потребовала оправдать заслуженного офицера-орденоносца Хизриева и других фигурантов, указывая на то, что их оговорил известный решальщик Гор Чудопалов, фактически отбывший запрошенный для него срок под следствием и судом.

Интересно, что дело против Хизриева было возбуждено по требованию начальника ГСУ СКР по Москве генерал-майора Александра Дрыманова, который сейчас сам отбывает 12-летний срок за взятку, полученную за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец).

В свою очередь гособвинение требует длительных сроков наказания, причем самый большой срок - 12 лет - грозит не дагестанскому полковнику, а безработной Луизе Мержоевой, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Ее еще просят оштрафовать на 350 млн рублей. По данным следствия, Луиза Мержоева была участницей двух так и не состоявшихся назначений за вознаграждение. Ее клиентом был не только Магомед Хизриев, но и бизнесмен из Ставропольского края Сергей Захарченко, решивший занять должность заместителя полпреда президента в Южном федеральном округе, экс-генпрокурора Владимира Устинова.

Будущая должность Захарченко стоила в два раза меньше поста главы республиканского МВД - всего 60 млн руб. После нескольких организованных для него визитов в Госдуму и другие властные структуры Захарченко заплатил аванс в 30 млн рублей, хотя в полпредство так и не попал. Теперь он, благодаря "деятельному раскаянию", является единственным потерпевшим по этому уголовному делу.

С полковника Хизриева решальщики вначале запросили $6 млн, потом снизили ставку до $2 млн. Но Хизриев успел заплатить только аванс в 1 млн рублей за подготовку необходимых документов. Деньги, по версии следствия, в обоих случаях прошли через Луизу Мержоеву.

Однако взятки не дошли до неустановленных должностных лиц. Аресты произошли, когда деньги Захарченко оказались у Александра Головина, представлявшимся сотрудником ФСБ (в 2019 году его обвинили в мошенничестве и осудили на пять лет, но теперь с учетом не отбытого срока для него запросили уже 9 лет).

А деньги полковника Хизриева, пройдя через посредников, оказались у юриста-решальщика Гора Чудопалова, который не передал их неким должностным лицам, а присвоил себе, решив "кинуть" Хизриева. Он и дал показания на всех предполагаемых участников коррупционной схемы.

Защита требует полного оправдания полковника Хизриева, утверждая, что он одолжил решальщику Гору Чудопалову 1 млн рублей, который тот не вернул. А сотрудники ФСБ, по версии адвокатов, выстроили дело, основываясь на записи переговоров, на которой Хизриев позволил себе негативные высказывания в адрес Чудопалова, не возвращавшего долг.

Адвокаты также обращают внимание, что именно обвиняемая Луиза Мержоева, для которой обвинение запросило огромный срок в 12 лет, первой обратилась в полицию, когда "чекист" Головин исчез с деньгами, а потерпевший Захарченко начал ей угрожать.