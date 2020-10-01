В МИД РФ уже назвали еще не обнародованный доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ангажированным и предвзятым, будучи уверенными, что профессиональные эксперты организации подтвердят наличие яда из группы "Новичок" в анализах российского оппозиционера Алексея Навального

Алексей Поляков / Moscow-Live.ru Российское внешнеполитическое ведомство обратилось в техсекретариат ОЗХО с предложением направить в Россию специалистов для взаимодействия по выяснению обстоятельств случившегося с российским оппозиционером Алексеем Навальным

MaykovNikita / DepositPhotos

В МИД РФ уже назвали еще не обнародованный доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ангажированным и предвзятым, будучи уверенными, что профессиональные эксперты организации подтвердят наличие яда из группы "Новичок" в анализах российского оппозиционера Алексея Навального.

"Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка", - сообщили вечером 29 сентября на сайте МИД РФ.

А сегодня, 1 октября, несмотря на "ангажированность" ОЗХО, МИД призвал экспертов организации прибыть в Москву для взаимодействия по "делу Навального". Российское внешнеполитическое ведомство обратилось в тот самый техсекретариат ОЗХО, который обвинило два дня назад, с предложением направить в Россию специалистов для взаимодействия по выяснению обстоятельств случившегося с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

От имени МИД с приглашением выступила на сайте ведомства его официальный представитель Мария Захарова. "Ожидаем, что наше предложение получит позитивный отклик", - добавила она, отметив, что Москва рассчитывает на результативное сотрудничество с ОЗХО "в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего".

20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором политик возвращался в Москву из Томска. Через два дня его перевезли в Германию в клинику Charite, где он находился в глубокой коме, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. 10 сентября политик полностью вышел из комы, а 14 сентября его отключили от аппарата ИВЛ.

Правительство Германии сообщило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Военная лаборатория ФРГ нашла в образцах кожи, крови и мочи Навального следы отравляющего вещества из этой группы. К такому же выводу пришли лаборатории Франции и Швеции.

С самого дня покушения на Навального Россия и страны Запада обмениваются обвинениями в непредоставлении информации по этой ситуации. В ЕС сообщают, что имеют доказательства отравления оппозиционера, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Страны Евросоюза, США и Великобритания обсуждают вопрос о введении в отношении России новых санкций.

В свою очередь в Москве заявляют, что Германия не передает России данные по ситуации с Навальным. Якобы отсутствие ответов на запросы является причиной невозбуждения уголовного дела по факту произошедшего с оппозиционером.

9 сентября немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.