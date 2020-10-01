Moscow-Live.ru / Светлана Пашкульская СКР отказал в возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма в отношении 14-летней девочки из Красноярска, которую принудительно госпитализировали в психдиспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайне" в соцсетях

Moscow-Live.ru / Светлана Пашкульская

СКР отказал в возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма в отношении 14-летней девочки из Красноярска, которую принудительно госпитализировали в психдиспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайне" в соцсетях, сообщил "Интерфаксу" адвокат семьи Владимир Васин.

"После сообщений в СМИ о девочке СКР начал проверку. Следователи исследовали видеоролик, размещенный ею в интернете, но ничего не нашли и отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - сказал Васин.

Проверка проводилась по признакам преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").

В конце августа несколько красноярских подростков были направлены в психоневрологический диспансер из-за подписки на паблик о "Колумбайне" в соцсетях, в котором были выявлены признаки экстремизма. Среди помещенных в диспансер была 14-летняя девочка, в квартире которой сначала провели обыск, а затем отвезли ее в медучреждение на обследование.

После обследования суд удовлетворил ходатайство главврача больницы о принудительной госпитализации ребенка на две недели. Адвокат девушки Владимир Васин обратился с запросом к доктору медицинских наук, профессору Владимиру Менделевичу и попросил провести анализ заключения врачебной комиссии, по результатам которой была проведена госпитализация школьницы.

Менделевич признал выводы комиссии "необоснованными, неаргументированными и недоказанными", отметив, что психиатры не указали никаких психических расстройств или признаков опасного поведения, а выводы носят теоретический характер и строятся на данных, полученных от окружающих, в частности, от сотрудников ФСБ. В конце концов 8 сентября подростка отпустили домой.

Ранее замначальника "антиэкстремистского" главка МВД РФ Владимир Макаров на форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде" сообщал, что с начала 2019 года несовершеннолетние, причисляющие себя к движению "колумбайнеров", выявлены в Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровским краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Свердловской и Смоленской областях.