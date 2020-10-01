Путин останется в максимальной изоляции как минимум до весны

Пресс-служба Президента России В течение августа-сентября Путин провел 22 мероприятия, на которых общался с людьми не по видеосвязи, а лично

Пресс-служба Президента России

В течение последних месяцев президент РФ Владимир Путин стал появляться на публике, принимая высокопоставленных чиновников у себя в резиденции и в Кремле и участвуя в публичных мероприятиях. Может показаться, что он возвращается к докарантинному режиму работы, однако, как выяснила Русская служба BBC, ограниченный уровень доступа к президенту и самоизоляция его посетителей в резиденциях сохраняются больше шести месяцев и продлятся минимум до весны.

В течение августа-сентября Путин провел 22 мероприятия, на которых общался с людьми не по видеосвязи, а лично. Среди них были президенты Белоруссии и Кыргызстана, руководители федеральных ведомств и учреждений - Росмолодежи, ФАС, Роскомнадзора, Росреестра, РАН, главы крупных госкомпаний - "Роснефти", "Газпрома", "Интер РАО". Также Путин лично открыл новый участок трассы "Таврида" в Крыму, был на командно-штабных учениях в Астраханской области, встречался с членами Совета Федерации и давал интервью телеканалу "Россия".

Но большинство мероприятий, в которых участвует Путин, проходят в удаленном формате или с максимальными мерами предосторожности. С конца марта вокруг главы государства выстроена целая система обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля. Чтобы попасть к нему на встречу, некоторым нужно пройти обязательный двухнедельный карантин в сочинском санатории под контролем специального медицинского отряда ФСО.

"Поэтому всех, кого готовили ко встрече с президентом, объединяет то, что возвращаются загорелыми, поскольку сидят они там по две недели", - сказал BBC источник, близкий к руководителю одной из компаний, недавно встречавшихся с Путиным. Эту информацию подтвердил знакомый еще одного топ-менеджера, встречавшегося с Путиным за последние несколько месяцев.

С конца марта в Кремле ввели жесткий режим медицинского контроля, тестируя на коронавирус всех, кто должен встречаться с президентом. Сотрудники администрации президента, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации сдают такие тесты еженедельно. "Без свежего трехдневного теста даже на территорию резиденции президента не пускают", - пояснил один из федеральных чиновников. Но даже наличие отрицательного теста не гарантирует "допуска к телу": Путин все равно держится на расстоянии.

Из-за начала эпидемии по сути прекратил свою работу и кремлевский пул журналистов, освещающих мероприятия с участием президента. В последний раз его собирали 18 марта, когда Путин летал в Крым. Накануне вылета всех журналистов отправили сдать тест на коронавирус и пройти медосмотр в поликлинике управления делами президента, а после этого перестали приглашать на мероприятия.

Теперь СМИ, входящие в кремлевский пул, вынуждены смотреть выступления Путина и мероприятия с его участием в режиме онлайн или по видеозаписям. Такая работа занимает у них больше времени, чем раньше: по мнению одного из корреспондентов, кремлевский пул в классическом понимании может прекратить свое существование, тем более что его существование как таковое все больше тяготит главу государства, а возить с собой и приглашать на мероприятия такое количество журналистов и операторов просто нет необходимости.

Помимо самого Путина в резиденции Ново-Огарево на карантине с марта находится его ближайшее окружение, включая охрану, нескольких сотрудников службы протокола и даже личного оператора. Все они работают в разные смены вахтовым методом, живут отдельно от семей, и у каждого из них регулярно берут пробы, как и у персонала санатория.

Режим пребывания там периодически менялся: первое время людям не разрешалось даже выходить из комнаты в коридор, но сейчас им можно выходить на улицу и гулять по территории. По мнению журналистов, глава государства продолжит работать в условиях максимальной изоляции от окружающего мира до весны, когда, по расчетам властей, пройдет очередная вспышка ОРВИ и нового коронавируса.