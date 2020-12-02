Константин Сухенко

Администрация Санкт‑Петербурга На видеозаписях с концерта было видно, что люди в зале стояли без соблюдения социальной дистанции, на многих не было масок

bastaakanoggano / Instagram

Председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Константину Сухенко объявлен выговор "за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции", сообщается на сайте администрации города.

О чем именно идет речь, в администрации не уточнили, однако известно, что выговор последовал вслед за тем, как глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала прошедший в городе концерт рэпера Басты. Два выступления исполнителя состоялись в спорткомплексе "Ледовый дворец", на них, как рассказывал сам Сухенко, присутствовали более 12 тыс. человек.

На видеозаписях с концерта было видно, что люди в зале стояли без соблюдения социальной дистанции, на многих не было масок. Согласно поступившим в Невский районный суд материалам Роспотребнадзора, на которые ссылается ТАСС, организаторы также не обеспечили нахождение зрителей только на тех местах, на которые у них были приобретены билеты, "что привело к созданию толпы".

Заместитель генерального директора Ледового дворца по правовым вопросам Георгий Николов в ответ на обвинения заявлял, что "видео нечетко все отображает", а зал был заполнен не более чем на 50%. В пресс-службе артиста также заявили, что следовали предписаниям властей Санкт-Петербурга и Роспотребнадзора, апредставитель комитета по культуре присутствовал на концерте 27 ноября в Ледовом дворце и не выявил ни одного нарушения, передает РИА "Новости".

"Все требования, перечисленные в постановлении губернатора Санкт-Петербурга, были соблюдены, все уведомительные письма подписаны в городских структурах. Заполняемость зала Ледового дворца на нашем концерте составила 50%. В сетях пишут о допустимых 25%, но это правило вступает в силу только с 1 декабря. На нашем концерте не было билетов без мест и не было танцевального партера, все зрители сидели на своих местах на трибунах", - сказал Баста в Instagram.

Он отметил, что зрителям на входе выдавались маски, а в фойе были санитайзеры. По его мнению, прошедшее мероприятие "встало комом в горле" у других организаторов, которые "не нашли в себе силы и профессионализма" подготовиться к концертам в соответствии с новыми правилами.

Также сообщалось, что в конце прошлой недели специалисты городского комитета по культуре выявили два концерта, которые прошли без согласования с ведомством: выступление группы "Бригадный подряд" в клубе "Космонавт" и группы "Чиж & Co" в клубе "А2". В обоих случаях обнаружены нарушения городского постановления о мерах по противодействию распространению коронавируса.

30 ноября Анна Попова поручила сотрудникам Роспотребнадзора провести проверку того, как на концертах соблюдались меры безопасности. 1 декабря на совещании координационного совета по борьбе с эпидемией она заявила, что в текущей "сложной" ситуации с коронавирусом "недопустимо проводить такого рода мероприятия". Премьер Михаил Мишустин поддержал ее позицию, после чего Ледовый дворец в Петербурге закрыли, а материалы по выявленным нарушениям отправили в суд.