TT&T / YouTube Блогер Стас Решетников, известный как Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка

TT&T / YouTube

Блогер Стас Решетников, известный как Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка, доставлен к следователям ГСУ СК РФ по Московской области для выяснения обстоятельств произошедшего. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Решетникова доставили к следователям для выяснения обстоятельств смерти девушки в рамках проверки. Он не задержан", - сказал источник. По его словам, задержать молодого человека смогут только в случае возбуждения уголовного дела.

Между тем "Московский комсомолец" написал, что блогера отпустили после опроса.

2 декабря Решетников вел трансляцию на портале YouTube, во время которой его девушка Валя лежала без сознания на полу. Потом он перенес ее на диван и просил очнуться. Девушка к тому моменту уже была мертва. Блогер вызвал скорую помощь и полицию. При этом он отключил эфир, только когда они приехали и констатировали смерть девушки. Видеозапись со стрима выложена в интернете.

Представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий подтвердила ТАСС факт смерти девушки. На ее теле не обнаружено признаков насильственной смерти. Назначен комплекс экспертиз, проводится проверка. Следствие также проверит информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека.

Напомним, в октябре в Москве было возбуждено уголовное дело в отношении стримера Андрея Бурима, известного под ником Mellstroy. Его подозревают в избиении топ-модели во время видеотрансляции.

Заявление на блогера в полицию написала Алена Ефремова, которая была избита в квартире в одной из башен комплекса "Москва-Сити". Молодой человек остался недоволен неким высказыванием девушки, схватил ее и несколько раз ударил головой об стол: позднее он удалил запись стрима.

По данным проверки, инцидент произошел 19 октября: Бурим проводил прямую трансляцию на своем канале в YouTube, за которой следили примерно 70 тыс. человек."Сидя за столом перед камерой, имея умысел на причинение вреда здоровью Алене Ефремовой, сидящей рядом с ним на соседнем стуле, Бурим беспричинно, из хулиганских побуждений, сопровождая свои действия нецензурной бранью, схватил девушку левой рукой за шею, притянул к себе, после чего более двух раз ударил лицом о поверхность стола, на котором была установлена видеокамера, в результате чего причинил Ефремовой, согласно справке, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника", - сказал источник в правоохранительных органах.

После избиения Бурим продолжал нецензурно оскорблять потерпевшую, угрожая вновь избить ее. Ему инкриминируют ст. 116 УК РФ (побои). Молодой человек был отпущен под подписку о невыезде.

На канале "MELLSTROY СТРИМЫ" было 680 тысяч подписчиков. На стримах блогер в основном ведет себя довольно агрессивно: кричит, ругается матом, унижает гостей. Сейчас его канал заблокировали "за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении изображений обнаженного тела и материалов сексуального характера".