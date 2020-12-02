Минздрав Новосибирской области объяснил бюрократической путаницей отправку домой пациента с туберкулезом и COVID-19, которого не приняли две местные больницы. Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

Ранее местный житель Дмитрий Орлов рассказал изданию "НСК 49", что несколько месяцев назад заболел туберкулезом. Он проходил лечение в туберкулезном диспансере, затем его перевезли в клинику новосибирского НИИ туберкулеза Минздрава для проведения операции - установки клапана в легкое. В ожидании операции в институте он заразился коронавирусом.

После этого Дмитрия Орлова должны были перевести в областную туберкулезную больницу, в которой было развернуто специальное отделение для больных туберкулезом с COVID-19. "Там оказалось, что нет мест. Больницы между собой вообще не договорились об этом. Нас тупо отправили домой, дали на проезд, высадили на площади Калинина", - рассказал мужчина.

По словам его жены, диспансер не принимает Дмитрия обратно, поскольку его оттуда уже выписали и все документы передали в НИИ туберкулеза. Семья живет в комнате в общежитии с местами общего пользования, причем жилплощадь супруги делят с бабушкой-пенсионеркой и 10-летним сыном. По этой причине жене Дмитрия, работающей продавцом в магазине, пришлось снять для супруга отдельную квартиру, чтобы он мог самоизолироваться. По словам жены, Дмитрий брошен там на произвол судьбы и медицинской помощи не получает. На лекарства денег уже нет.

Региональные управления Минздрава и Росздравнадзора начали проверки. В сообщении правительства говорится, что сотрудники НИИ туберкулеза и Новосибирской клинической туберкулезной больницы при переводе пациента "не согласовали свои действия, что и стало причиной инцидента".

В Минздраве также рассказали, что позже туберкулезная больница обратилась к мужчине и его родственникам и предложила госпитализацию, однако пациент в назначенный день не явился.

1 декабря стало известно, что в госпитале ветеранов войн N2 Новосибирской области повесился пациент 1934 года рождения, который проходил лечение от коронавируса. Это уже третий случай самоубийства в лечебных учреждениях региона с середины ноября.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти мужчины. Ранее в области создали специальную комиссию, которая должна работать с подобными случаями.

20 ноября тело 59-летнего мужчины обнаружили под окнами палаты реанимации городской клинической больницы N 25. У него была двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус. А 25 ноября 42-летний мужчина покончил с собой в палате одной из новосибирских больниц, которая принимает пациентов с COVID-19.

Свидетельства того, что система здравоохранения РФ работает на пределе своих возможностей и уже не справляется с задачами, приходят даже из Москвы. Причем получить медицинскую помощь не могут даже члены парламента.

Депутат Госдумы, который не мог дождаться врача, госпитализирован с поражением 50% легких

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов, который недавно заразился коронавирусом, рассказал о своей госпитализации в соцсетях.

"Дорогие друзья, я тут дико извиняюсь. Некоторое время не буду брать трубку и отвечать на смс-ки. Госпитализирован", - написал парламентарий 2 декабря в своем блоге в Instagram. Депутат добавил, что врачи диагностировали у него 50% поражения легких после компьютерной томографии.

Днем ранее уроженец Якутии Федот Тумусов пожаловался, что после заболевания COVID-19 не мог дождаться врача и получить лекарства. "Утром записался на вызов врача на дом. Врач не пришел. На второй день сказали, что во вчерашних записях моей фамилии не было. Обещали, что до обеда врач придет. Но пришел только вечером. Выписал лекарства. На мой вопрос "А почему не даете лекарства?" он ответил, что закончились", - рассказал Тумусов.

По его словам, в аптеках тоже нет лекарств. Там пояснили, что "все раскупили больницы". "И это в Москве!" - возмущенно добавил Федот Тумусов.

Коронавирус у него нашли, когда депутат из лучших побуждений решил добровольно пройти вакцинацию и доказать безопасность отечественного препарата от COVID-19. "Речь не идет о том, чтобы быстрее "хапнуть" целебного зелья, а для того, чтобы люди не боялись", - подчеркнул парламентарий. Однако сданный тест оказался положительным.

Ранее депутат предлагал "обратить внимание на методы и препараты народной и традиционной медицины" в вопросе лечения от COVID-19. При этом Тумусов предлагал опираться на опыт Тибета и Монголии. "85% пациентов в Китае лечились препаратами традиционной медицины. В Тибете, Монголии очень мало заболевших. И это благодаря, в том числе, препаратам традиционной медицины", - утверждал российский законодатель. Его слова приводила "Фонтанка" .

В том же направлении мыслил и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он назвал окуривание дымом гармалы, или могильника обыкновенного, эффективным способом борьбы с коронавирусом. По утверждению главы государства, именно благодаря этому способу профилактики в стране не было официально зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.