Президент России Владимир Путин предложил возглавить компанию "Роснано" первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову

Пресс-служба Президента России Сергей Куликов

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин предложил возглавить компанию "Роснано" первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

Свое предложение возглавить "одну из крупнейших структур развития - "Роснано" глава государства озвучил Куликову в среду на встрече в режиме видеоконференции. "Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики", - отметил Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Президент напомнил, что компания была создана в 2007 году, "чтобы доводить до промышленного производства новые виды продукции нанотехнологий". По оценке главы государства, "в целом за это время немало сделано".

"Инвестирование в основном шло через соответствующие фонды, отраслевой фокус которых охватывает 12 отраслей. Это сквозные технологии, которые применяются практически во всей экономике, во всех отраслях производства: это металлообработка, химия, приборостроение, здравоохранение, нефтехимия, металлургия, энергетика, машиностроение, электроника, оптоэлектроника, телекоммуникации, строительные материалы, промышленные материалы, биотехнологии. Это важнейшее направление развития для всей мировой экономики и для нашей тоже, включая и оборонные отрасли, - сказал Путин. - Вы сейчас работаете в Военно-промышленной комиссии, тоже в курсе всех возможностей, которые дают нанотехнологии".

По словам президента РФ, "за это время сделано немало - в 38 субъектах Российской Федерации созданы и функционируют 115 предприятий, на которых трудятся более 40 тыс. человек". Вновь созданные высокотехнологичные рабочие места, объем инвестиций в проекты с участием партнеров составил 590 млрд рублей, а объем продаж - свыше 2 триллионов рублей, добавил Путин. При этом он признал, что "есть и вопросы, требующие особого внимания и со стороны руководства компании, и со стороны правительства Российской Федерации".

По словам Путина, правительство подготовило свои предложения по поддержке АО "Роснано". "Что касается <...> вопросов, которые вы сейчас так вскользь затронули, связанных с поддержкой компании, то, действительно, определенные предложения уже правительство сформулировало. Все это мы будем осуществлять и будем двигаться дальше", - сказал президент РФ, обращаясь к Куликову.

Владимир Путин отметил необходимость получения компетенций, продолжения исследований в области нанотехнологий с их последующим "прикручиванием к задачам, которые стоят перед страной" и эффективным применением. "Это чрезвычайно важная задача, которая стоит перед компанией, которую вам предстоит возглавить", - указал Путин, подчеркнув, что определенные издержки на первом этапе неизбежны и сопровождают любой крупный общенациональный проект.

Он выразил надежду, что новому руководителю "Роснано" благодаря имеющемуся опыту и "молодому задору" удастся использовать накопленный багаж знаний и компетенций компании, чтобы сделать "мощный рывок вперед", а весь процесс развития и внедрения нанотехнологий превратить в эффективный с экономической точки зрения. Путин также поставил задачу более широкого внедрения этих технологий во все отрасли экономики как в гражданской, так и в военной сфере.

Глава государства отметил, что без развития нанотехнологий будущего у российской экономики нет. То же самое, по его словам, касается искусственного интеллекта, биотехнологий и других перспективных направлений. "Все это в современном мире очень завязано друг с другом, все это находится в такой связке, <...> чтобы использовать которую, мы должны каждый из компонентов иметь ввиду и каждый из компонентов развивать полноценно", - подчеркнул президент РФ, заметив, что в этом смысле на плечи Куликова ложится большая ответственность.

Куликов поблагодарил Путина за оказанное доверие и отметил, что ему поручено "чрезвычайно важное дело", которое является "мечтой любого технологического инвестора и уж тем более управленца". "Масштабная неординарная задача - опережающим темпом создавать продукты и условия для реализации, как я считаю, наших главных национальных преимуществ, то есть это креатив, разработка и проектирование в данном случае новых материалов. Нам только нужно, из задач ближайших, научиться всё-таки превращать идеи в продукты, продажи - в контракты жизненного цикла с сервисом, а экспериментальные производства, сегодняшний этап, - в промышленное производство для перевода этого в другой масштаб", - пояснил Сергей Куликов.

По его словам, для технологического прорыва российским специалистам "не хватает развитого математического моделирования свойств материалов для сокращения сроков проектирования и обратного инжиниринга от свойств".

"Считаю, это очень важный для конкурентоспособности инструмент. Средний срок получения нового материала у нас сегодня - от пяти до десяти лет, его можно сократить до двух-трёх лет, то есть до модельных и натурных испытаний всё рассчитать в математике. Сегодняшние вычислительные мощности нам это позволяют, и у нас очень сильная математическая школа, алгоритмы мы умеем очень хорошо писать", - заверил чиновник. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

Источники РБК ранее говорили, что занимающему должность председателя правления корпорации "Роснано" Анатолию Чубайсу будет предложена новая работа в рамках реформы институтов развития. Куда перейдет Чубайс, пока точно не известно. Возможно, его привлекут к проектам в Арктике.

Состав правления "Роснано", включая его председателя, избирает наблюдательный совет. При этом членов наблюдательного совета корпорации назначает правительство России. Глава государства имеет право назначать и освобождать от должности генерального директора корпорации (сейчас эту должность занимает Андрей Свинаренко), отмечает РБК.