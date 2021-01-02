Юрий Дроганов

Фото: 77.мвд.рф Отставка Дроганова последовала после того, как Русская служба ВВС рассказала, что руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД три года собирало секретные данные маршрутов движения первых лиц России через чаты в WhatsApp

Moscow-Live / Михаил Тихонов

Глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности указом президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На сайте ГИБДД Москвы врио начальника управления указан полковник полиции Алексей Диокин.

Дроганов был назначения главой столичного УГИБДД 18 ноября 2019 года. Его отставка последовала после того, как Русская служба ВВС рассказала, что руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД три года собирало секретные данные маршрутов движения первых лиц России через чаты в WhatsApp.

Согласно сайту МВД, в задачи Центра, среди прочего, входит сопровождение транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции. Спецбатальон сопровождает президента и премьер-министра России, председателя Совета Федерации, руководство Совета безопасности, ФСБ, лидеров иностранных государств.

В таблицах, которые передавались в чаты WhatsApp, есть позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения. На практике секретные данные о передвижениях объектов госохраны должны передаваться по спецсвязи только сотрудникам Федеральной службы охраны и дежурному спецбатальона.