В России снова больше 18 тысяч новых случаев коронавируса, но без рекордов

В России за последние сутки выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 238 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 655 038 заболевших и 28 473 умерших. В Москве за сутки отмечено 4796 случаев коронавируса, 53 человека умерли.
Из больниц по стране за сутки выписано 10 360 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 236 033.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 4796 (53)
Санкт-Петербург - 923 (1)
Московская область - 556 (10)
Нижегородская область - 389 (12)
Архангельская область - 378
Ростовская область - 316 (11)
Воронежская область - 301
Красноярский край - 298 (9)
Свердловская область - 279 (7)
Иркутская область - 240 (7)
Республика Бурятия - 237 (10)
Забайкальский край - 237 (5)
Республика Коми - 232
Хабаровский край - 229 (2)
Алтайский край - 227 (8)
Мурманская область - 210 (3)
Ульяновская область - 210 (8)
Волгоградская область - 209 (3)
Приморский край - 202 (3)
Омская область - 201 (5)
Кемеровская область - 197
Ставропольский край - 196 (1)
Саратовская область - 195 (2)
Ханты-Мансийский АО - 193 (4)
Республика Саха (Якутия) - 191 (10)
Томская область - 189
Самарская область - 185
Оренбургская область - 184
Республика Алтай - 184
Ямало-Ненецкий АО - 182
Новосибирская область - 179 (6)
Челябинская область - 170
Пермский край - 168 (3)
Кировская область - 165 (1)
Пензенская область - 164 (2)
Брянская область - 162
Республика Крым - 161
Тверская область - 156
Амурская область - 156
Тюменская область - 155
Республика Хакасия - 147 (7)
Ленинградская область - 139
Ярославская область - 133 (3)
Краснодарский край - 132 (7)
Курская область - 130
Орловская область - 130 (1)
Тульская область - 129
Удмуртская Республика - 126 (12)
Астраханская область - 125 (2)
Костромская область - 123 (3)
Ивановская область - 119
Калужская область - 119
Псковская область - 117
Республика Карелия - 113 (3)
Смоленская область - 111 (1)
Калининградская область - 111
Белгородская область - 108
Сахалинская область - 105
Вологодская область - 104
Владимирская область - 100
Рязанская область - 98
Тамбовская область - 96 (1)
Республика Тыва - 96
Республика Башкортостан - 93 (1)
Республика Калмыкия - 90
Новгородская область - 89
Республика Дагестан - 87 (3)
Кабардино-Балкарская Республика - 86 (3)
Карачаево-Черкесская Республика - 86
Липецкая область - 82 (1)
Курганская область - 79
Севастополь - 79
Республика Мордовия - 69
Республика Северная Осетия - 66
Республика Адыгея - 65
Республика Ингушетия - 62 (1)
Чувашская Республика - 60 (3)
Камчатский край - 56
Магаданская область - 50
Республика Татарстан - 44
Республика Марий Эл - 43
Еврейская АО - 41
Чеченская Республика - 13
Ненецкий АО - 4