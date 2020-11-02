ВСЕ ФОТО В России снова больше 18 тысяч новых случаев коронавируса, но без рекордов

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин В Москве за сутки отмечено 4796 случаев коронавируса, 53 человека умерли

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Всего в стране выявлено 1 655 038 заболевших и 28 473 умерших

Министерство здравоохранения Российской Федерации

В России за последние сутки выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 238 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 655 038 заболевших и 28 473 умерших. В Москве за сутки отмечено 4796 случаев коронавируса, 53 человека умерли.

Из больниц по стране за сутки выписано 10 360 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 236 033.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 4796 (53)

Санкт-Петербург - 923 (1)

Московская область - 556 (10)

Нижегородская область - 389 (12)

Архангельская область - 378

Ростовская область - 316 (11)

Воронежская область - 301

Красноярский край - 298 (9)

Свердловская область - 279 (7)

Иркутская область - 240 (7)

Республика Бурятия - 237 (10)

Забайкальский край - 237 (5)

Республика Коми - 232

Хабаровский край - 229 (2)

Алтайский край - 227 (8)

Мурманская область - 210 (3)

Ульяновская область - 210 (8)

Волгоградская область - 209 (3)

Приморский край - 202 (3)

Омская область - 201 (5)

Кемеровская область - 197

Ставропольский край - 196 (1)

Саратовская область - 195 (2)

Ханты-Мансийский АО - 193 (4)

Республика Саха (Якутия) - 191 (10)

Томская область - 189

Самарская область - 185

Оренбургская область - 184

Республика Алтай - 184

Ямало-Ненецкий АО - 182

Новосибирская область - 179 (6)

Челябинская область - 170

Пермский край - 168 (3)

Кировская область - 165 (1)

Пензенская область - 164 (2)

Брянская область - 162

Республика Крым - 161

Тверская область - 156

Амурская область - 156

Тюменская область - 155

Республика Хакасия - 147 (7)

Ленинградская область - 139

Ярославская область - 133 (3)

Краснодарский край - 132 (7)

Курская область - 130

Орловская область - 130 (1)

Тульская область - 129

Удмуртская Республика - 126 (12)

Астраханская область - 125 (2)

Костромская область - 123 (3)

Ивановская область - 119

Калужская область - 119

Псковская область - 117

Республика Карелия - 113 (3)

Смоленская область - 111 (1)

Калининградская область - 111

Белгородская область - 108

Сахалинская область - 105

Вологодская область - 104

Владимирская область - 100

Рязанская область - 98

Тамбовская область - 96 (1)

Республика Тыва - 96

Республика Башкортостан - 93 (1)

Республика Калмыкия - 90

Новгородская область - 89

Республика Дагестан - 87 (3)

Кабардино-Балкарская Республика - 86 (3)

Карачаево-Черкесская Республика - 86

Липецкая область - 82 (1)

Курганская область - 79

Севастополь - 79

Республика Мордовия - 69

Республика Северная Осетия - 66

Республика Адыгея - 65

Республика Ингушетия - 62 (1)

Чувашская Республика - 60 (3)

Камчатский край - 56

Магаданская область - 50

Республика Татарстан - 44

Республика Марий Эл - 43

Еврейская АО - 41

Чеченская Республика - 13

Ненецкий АО - 4

