С 19 октября, после окончания каникул, школьников в Москве могут отправить на дистанционное обучение

АГН Москва / Сергей Киселев По указу мэра Москвы Сергея Собянина и по рекомендации санитарных врачей все школы столицы с 5 по 18 октября закрылись на каникулы

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Столичная система образования может вернуться к дистанционному обучению с 19 октября, по окончании двухнедельных осенних каникул.

"Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших COVID-19, другими факторами", - сообщил "Интерфаксу" источник в городской администрации.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина и по рекомендации санитарных врачей все школы столицы с 5 по 18 октября закрылись на каникулы. Но эпидемическая ситуация, которая сложится в Москве в середине октября, вряд ли позволит продолжить учебный год в очном режиме. "Скорее всего, школы города после 19 октября ждет весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на две-три недели", - добавили в мэрии.

Мэр столицы ранее также отмечал, что решение вопроса о возобновлении занятий в столичных школах после двухнедельных каникул, с 19 октября, будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса. "Это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) в четверг, 1 октября. По его информации, доля школьников и студентов среди выявленных заболевших COVID-19 в Москве приблизилась к 25%. "Это очень много. То есть каждый четвертый заболевший - либо школьник, либо студент", - подчеркнул Собянин.

Впервые школы и колледжи Москвы перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса с 21 марта по 12 апреля. Эта ограничительная мера продлевалась несколько раз, вплоть до окончания учебного года.

Как отметил Сергей Собянин, ситуация в Москве сегодня "практически на грани критичной". "Если мы не остановим этот рост заболеваемости и госпитализаций, мы вынуждены будем принимать более жесткие меры", - сказал мэр.

За последние сутки в столице вновь побит рекорд - 2704 новых больных коронавирусной инфекцией. Это максимум более чем за четыре месяца.

Так как рекомендации властей к горожанам максимально ограничить контакты и перейти на удаленную работу не возымели действия (это видно по количеству передвигающихся в метрополитене и по 9-балльным пробкам на дорогах), то в столичном правительстве в обязательно порядке приказали городским организациям и компаниям перевести не менее 30% сотрудников на "удаленку". В дальнейшем это число планируется довести до 50%. Владельца компаний, не сделавшие это, будут оштрафованы на суммы до 1 млн рублей. Функции по составлению административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ возложены на Главное контрольное управление Москвы.

"Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека либо совершения правонарушения повторно на должностных лиц будет наложен административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", - сообщил РИА "Новости" министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Внеплановые проверки будут назначаться в соответствии с действующим законодательством в отношении предприятий и организаций, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования.

Власти Москвы объясняют, что все вышеперечисленные меры необходимы для сдерживания темпов распространения новой коронавирусной инфекции.