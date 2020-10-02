www.sakha.gov.ru "Народный целитель" заразил 30 человек коронавирусом в Якутии

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В Якутии "народный целитель" заразил почти 30 человек коронавирусом во время личных встреч. По данным оперативного штаба региона, приехавший в один из районов "маг" был болен COVID-19, несмотря на это, он встречался с людьми. Сейчас 27 заболевших находятся под контролем медиков, передает ТАСС.

В оперативном штабе отметили, что ситуация в Нюрбинском районе по случаям заболевания коронавирусом лиц, контактировавших с целителем, находится на контроле республиканского оперативного штаба.

"Установлено медицинское наблюдение за всеми контактными лицами, по предварительным данным, выявлено 27 заболевших", - отметили в штабе.

Инцидент произошел в Нюрбинском районе.

"Выявлено 90 новых случаев COVID-19, в том числе в Якутске - 53 случаев. Все ближайшие контакты выявлены и изолированы. Летальных исходов от COVID-19 за сутки - два случая. За сутки лабораториями республики проведено 4 571 исследование на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано более 489,3 тыс. тестов", - сообщили в оперштабе.

Глава Якутии Айсен Николаев продлил в регионе режим повышенной готовности, он будет действовать до 30 октября. В частности, в республике запрещены массовые мероприятия, занятия спортом и уроки дополнительного образования. Все учреждения культуры должны работать с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического благополучия.