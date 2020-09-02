Власти Башкирии объявили шихан Куштау, из-за угрозы уничтожения которого в республике произошли столкновения, памятником природы регионального значения

Правительство Республики Башкортостан Радий Хабиров

Правительство Республики Башкортостан

Власти Башкирии объявили шихан Куштау, из-за угрозы уничтожения которого в республике произошли столкновения, памятником природы регионального значения. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте правительства, подписал глава республики Радий Хабиров.

"Согласно документу, в целях сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения "Гора Куштау". Постановлением утверждаются границы и режим особой охраны территории памятника природы. Администрациям Ишимбайского и Стерлитамакского районов рекомендуется производить разработку территориальных комплексных схем землеустройства и районной планировки с учётом режима особо охраняемой природной территории", - говорится на сайте правительства.

Как пишет "Интерфакс", шихан Куштау состоит из двух кластеров, расположенный на горе горнолыжный комплекс с водопроводом выведен в охранную зону. Площадь памятника составляет 325 гектаров, вместе с охранной территорией - 575 гектаров.

В числе охраняемых объектов перечислены древние рифовые образования пермского периода, имеющие высокую геологическую, палеонтологическую и просветительскую ценность, склоны шихана, а также находящиеся под угрозой исчезновения и редкие виды животных и растений. На территории Куштау запрещены все виды деятельности, которые повлекут "нарушение сохранности памятника". Там разрешены научная, просветительская и рекреационная деятельность.

24 августа глава Башкирии Радий Хабиров обратился в Минприроды РФ с просьбой согласовать создание особо охраняемой природной территории регионального значения на территории шихана Куштау. Этому предшествовал конфликт с Башкирской содовой компанией (БСК), которая планировала начать на Куштау добычу известняка.К разработке шихана БСК приступила в начале августа. Предприятие намерено полностью срыть гору ради добычи известняка. На защиту шихана встали тысячи жителей Башкирии: они подчеркивают, что гора является священной для башкирского народа. Против уничтожения горы выступают также ученые, отмечая, что возраст шихана - около 300 млн лет, и что на ней живут около 60 видов краснокнижных животных и растений.

Активисты в ходе протестов заблокировали проезд на гору для тяжелой техники. Во время противостояния с силовиками и сотрудниками ЧОП были задержаны более 70 активистов. Они объявили бессрочную голодовку. В ходе разгона участников акции силовики применили слезоточивый газ и дубинки, 85-летней женщине сломали ногу.

Замдиректора БСК Рустем Басыров заявил, что решение о разработке горы принимала не компания, а государство. По его словам, какие бы варианты содовой компании ни предлагали, они "всегда были сопряжены с протестами". Между тем на ситуацию вокруг шихана обратил внимание президент РФ Владимир Путин, , заявив, что руководство компании ведет бизнес "без всяких обязательств", а прибыли от него оседают в офшорах. Путин также заинтересовался, каким "чудесным образом" БСК была выведена из-под контроля государства.