Химики, участвовавшие в разработке боевых отравляющих веществ группы "Новичок" выразили сомнение в том, что их детище, попавшее в руки сотрудников спецслужб, использовалось для покушения на лидера оппозиции Алексея Навального.

Симптомы "отравления" Алексея Навального совершенно не похожи на последствия применения отравляющего вещества "Новичок", заявил РИА "Новости" доктор химических наук, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", Леонид Ринк. "Симптомы абсолютно не похожи", - подчеркнул он.

По его словам, если бы был применен "Новичок", симптомы отравления были бы другими: "Были бы судороги и так далее. Совсем другие симптомы".

Ринк считает, что симптомы "отравления" Навального свидетельствуют о том, о чем говорили врачи - приступе панкреатита. "Мое мнение такое - обычный приступ панкреатита после небольшого подтравления поджелудочной железы и (реакция. - Прим. РИА "Новости") на залповое выделение инсулина. Вся его картинка один в один получается. У этого орла даже врачи установили хронический панкреатит, то о чем речь", - сказал Ринк.

Эксперт также заявил, что использование "Новичка" привело бы к смерти Алексея Навального, а не к коме. "Тогда бы он давно отдыхал на кладбище, вот и все дела", - цинично отметил ученый.

Ринк уверен, что попытка увязать "отравление" Алексея Навального с применением против него "Новичка" является политическим шагом. "Это полностью политическая ерунда, абсолютная", - сказал он.

По его словам, российские врачи изначально также считали случай с Навальным отравлением, однако вколотые антидоты не дали результата. "Первое мнение наших врачей тоже было - отравление, но сделали вколы антидотов и прочего, нет никаких позывов. Если эти "орлы" думают, что наши ничего не соображают, то они очень неправильно думают", - сказал Ринк.

Он подчеркнул, что весомых доказательств на суд общественности не представлено. "Давайте пробы, но никто не даст, как вы понимаете. То же самое, что было с Литвиненко, Скрипалями. Никто оттуда не даст ничего", - заверил Ринк.

По утверждению химика, российские врачи взяли необходимые пробы различных жидкостей из организма Навального и проверили их на возможные отравления. "Все, что можно было выжать из этого господина Навального, все жидкости, которые показывали, все, что было в нем, все у нас было сделано и проанализировано не только томскими товарищами, но и московскими ведущими институтами и аналитическими центрами. У нас все контрольные жидкости с этого человека есть, и их всегда можно проанализировать", - сказал он.

Аналогичное заявление сделал другой разработчик "Новичка" Владимир Углёв. Однако он допустил, что этот яд все же применялся, но вместе с другим веществом (в целях маскировки). "Значит его ["Новичок"] чем-то прикрыли, так как динамика развития токсикологического поражения совершенно искажена", - сказал Углёв "Открытым медиа".

Как ранее говорил ученый, он был "на 100% уверен" в том, что "Новичок" против Навального не использовался. "При поражении А-234 ("Новичок") картина совершенно другая. Первые признаки - это подергивание мышц, потоотделение, судороги. А тут - сразу же в кому. Возможно, добавили что-то из антагонистов ФОС [фосфорорганических соединений] нервно-паралитического действия для прикрытия самого вещества, которое, скорее всего, и проявилось раньше. Но я пока не убежден на 100%, что это А-234, которым пытались отравить Скрипалей, пока не будет масс-спектрографического анализа", - сказал Углёв.

Ранее в среду правительство Германии обнародовало результаты исследования анализов Навального в лаборатории фармацевтики и токсикологии Вооруженных сил ФРГ. Там эксперты обнаружили следы "Новичка" в организме российского оппозиционера. В Берлине покушение на Алексея Навального с использованием боевого отравляющего вещества назвали "вопиющим случаем" и потребовали от Москвы объяснений.

Академия военных наук РФ: Вещества группы "Новичок" могут изготавливать даже "частные структуры"

Отравляющие вещества, подобные "Новичку", могут создавать даже частные лаборатории. А заявление правительства Германии о причинах ухудшения состояния здоровья Алексея Навального не проясняет картину произошедшего, считает вице-президент Академии военных наук РФ Сергей Модестов. Об этом он рассказал "Интерфаксу".

"Сделать это (вещество. - Прим. "Интерфакса") может любая достаточно развитая структура, в том числе частная, участие государства в данном случае вовсе необязательно", - сказал Модестов в среду, пытаясь отвести подозрения в организации возможного покушения на лидера оппозиции Алексея Навального от Кремля и спецслужб.

"В любом случае, с тем же "Новичком". Что в конечном итоге это означает? В принципе чего-то изобличающего нас или еще кого-то в этом нет. Дальше надо искать, кто это сделал", - отметил эксперт.