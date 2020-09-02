Дегтярев назвал экстремистом и уволил сторонника Фургала, предложившего сделать Хабаровский край республикой

Официальный сайт Хабаровского края и Правительства Хабаровского края Петров предложил объявить Москве ультиматум, чтобы к 29 августа Фургала вернули в Хабаровск, а то этого времени не выходить на ежедневные митинги и дать федеральным властям время

Андрей Петров / Youtube.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил заместителя начальника управления лесами Андрея Петрова, который потребовал вернуть арестованного экс-главу региона Сергея Фургала в Хабаровск и пригрозил созданием Хабаровской демократической республики со своими президентом и парламентом.

Сообщая о "выгнанном" чиновнике, Дегтярев заявил, что в его высказываниях усматривается "чистой воды экстремизм". "Чудик за госсчет существует, но начал призывать к отделению нашего края от России. Все официально зафиксировано. Что в голове у человека?" - заявил врио губернатора в ходе своей первой "Прямой линии" 1 сентября.

Он не назвал имени и должности уволенного, отметив лишь, что тот работал в управлении лесхозом. По данным портала DVhab.ru, речь идет о Петрове, который сам баллотировался в губернаторы Хабаровского края и является одним из лидеров партии "Зеленые". В начале августа он опубликовал видеообращение, в котором озвучил "план по освобождению народного губернатора Сергея Фургала".

Он раскритиковал партию ЛДПР за отсутствие выраженной поддержки Фургалу, а федеральные телеканалы - за игнорирование протестов в Хабаровске. "Нас обвиняют в сепаратизме, называют маргиналами, но мы - дальневосточники. Центральные телеканалы показывают Сирию, Европу, Америку, но не Хабаровск. Разве мы не граждане Российской Федерации?" - сказал Петров.

"Москва нас не слышит. Ну раз Москва нас не слышит, то какие мы сепаратисты? Это Москва - сепаратисты. Отделилась от нас стеной, и уже месяц народ выходит в дождь, в ветер, с детьми, - и нас никто не видит", - заявил чиновник.

Петров предложил объявить Москве ультиматум, чтобы к 29 августа Фургала вернули в Хабаровск, а до этого времени не выходить на ежедневные митинги и дать федеральным властям время. "Мы сами здесь проведем честный открытый суд и решим: виновен или нет", - объяснил Петров, призвав показать доказательства виновности бывшего губернатора. Он также потребовал списать долги Хабаровского края, которые набрал предыдущий глава региона, и выделить региону 100 млрд рублей в качестве "моральной компенсации".

В противном случае Петров пообещал заявить на народном митинге о создании Хабаровской демократической республики в составе РФ, но со своим президентом (Фургалом), парламентом и своими законами. Чиновник предложил не отправлять в Москву "ни копейки" денег и выгнать из региона "всех олигархов". При этом он выразил мнение, что президенту России Владимиру Путину не докладывают обо всем происходящем, и признался, что голосовал за поправки к конституции. Петров допустил, что его после сказанного уволят, но отметил, что относится к этому спокойно, потому что не гонится за чинами, а выступает "за справедливость".

Комментируя слова Дегтярева в свой адрес, Петров выразил мнение, что тот даже не смотрел его ролик. Он подчеркнул, что призывал не к отделению Хабаровского края от России, а к тому, чтобы Москва считалась с регионом. Петров пояснил, что выступил за предоставление региону таких же прав, как у Якутии или Татарстана, которые являются республиками.