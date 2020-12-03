"Роснано" опубликовало на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоклип об уходящем в отставку главе компании Анатолии Чубайсе

РОСНАНО / ВКонтакте Назначить Сергея Куликова на этот пост предложил президент РФ Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

"Роснано" опубликовало на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоклип об уходящем в отставку главе компании Анатолии Чубайсе, отмечает РИА "Новости".

В ролике показаны кадры с дочерних предприятий "Роснано", а также отрывки публичных выступления менеджера. Сопровождает видеоряд песня композитора Александра Зацепина "Есть только миг".

Анатолий Чубайс занимал пост главы "Роснефти" с 2008 года.

Напомним, правительство в четверг утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" сроком на пять лет.

Согласно директиве, представители государства в совете директоров обязаны проголосовать за досрочное прекращение полномочий Чубайса и избрание Сергея Куликова.

Ранее сам Чубайс в видеообращении к участникам IX Конгресса предприятий наноиндустрии объявил, что 3 декабря - его последний день работы в "Роснано".

"Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано. Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. Да, конечно, ошибались. Да, конечно, что-то не получалось. Но несомненно и то, что индустрия [нанотехнологий] в России создана", - сказал он.

Источник в отрасли сообщил, что после "Роснано" Чубайс, возможно, займется вопросами "встраивания России в международную систему регулирования и предотвращения климатических изменений, включая снижение выбросов углекислого газа и перехода на возобновляемые виды энергии".