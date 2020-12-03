ВСЕ ФОТО Петербургские власти усилили коронавирусные ограничения в период новогодних праздников и призвали туристов не приезжать в город на Новый год

Moscow-Live / Ольга Шуклина Горожанам посоветовали есть оливье дома

Moscow-Live / Светлана Пашкульская "Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города", - сказал в четверг вице-губернатор Евгений Елин

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Петербургские власти усилили коронавирусные ограничения в период новогодних праздников и призвали туристов не приезжать в город на Новый год. "Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города", - сказал в четверг вице-губернатор Евгений Елин, слова которого приводит ТАСС.

Петербуржцам он посоветовал праздновать Новый год дома, в кругу семьи. "Вторая идея - давайте рассредоточимся, не надо кучковаться, не надо брататься, не надо обнимать друг друга", - сказал Елин.

2 декабря власти города утвердили новый пакет коронавирусных мер. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00, а с 30 декабря по 3 января вводится полный запрет на работу заведений общественного питания. Кроме того, с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Эрмитаж и Русский музей в новогодние каникулы работать не будут.

В интервью "Фонтанке" Елин уточнил, что рождественская ярмарка в Петербурге будет работать "в крайне усеченном виде, без развлечений". Также разрешена торговля на воздухе в одноразовой посуде, но численность людей будет контролироваться. "При необходимости ларьки уберем", - заявил вице-губернатор. Кроме того, будут открыты парки, фитнес-клубы, бассейны.

"Ходить можно, загуливаться не надо. Хочется встречать Новый год - отмечайте дома, ешьте оливье. В праздники давайте гулять на воздухе", - посоветовал Елин. Он признал, что новогодние ограничения вызваны "уроками Басты, из которых нужно было сделать выводы".

Речь идет о многотысячных ноябрьских концертах рэпера Басты в Ледовом дворце Петербурга, посетители которых не соблюдали дистанцию, на многих не было масок. При этом Петербург входит в число регионов с наиболее тревожной ситуацией по коронавирусу. Несколько раз северная столица занимала первое место по числу умерших от COVID-19 за сутки.

Скандал вышел на федеральный уровень: премьер-министр Михаил Мишустин и глава Роспотребнадзора Анна Попова назвали недопустимым проведение таких мероприятий. Городской комитет по культуре сначала не выявил нарушений, но позже его руководителю Константину Сухенко был объявлен выговор. Работа Ледового дворца приостановлена, ему грозит крупный штраф или временное закрытие. Ряд других площадок подверглись проверкам.

Объясняя, почему под жесткие новогодние ограничения попали и театры, вице-губернатор Петербурга заявил, что это сделано "не для того, чтобы кому-то что-то доказать или отомстить".

"Мы должны исключить ситуации, в которых возможна массовая тусовка и заражение. Большие мероприятия будут проводиться, но по согласованию с комитетом по культуре. Театрам стоит билеты вернуть лишние или все вернуть и потом новые продать", - сказал он.

Массовое прибытие туристов в город, по словам Елина, приведет к "взрывному росту" заболеваемости через две недели. В ответ на предположение, что люди в условиях отсутствия развлечений будут собираться дома большими компаниями и заражаться, Елин призвал не считать "людей за идиотов".

"Ковид произвел неисчислимое количество экспертов, которые знают, что будут делать люди. Домой все же не с улицы будут зазывать, и, как минимум, в квартире компании ограничены площадью. Это пустые разговоры", - уверен он. По мнению вице-губернатора, "те, кому нравится пить", в любом случае не пошли бы в театры.

Тотальных проверок бизнеса на предмет соблюдения коронавирусных ограничений не планируется, однако в городе будут работать горячие линии и ситуационный штаб. "Реагировать будем безусловно. Взаимодействие с полицией и другими правоохранительными органами налажено. Если столкнемся с фактами демонстративных нарушений, будем пресекать", - пообещал Елин. В разговоре с "Фонтанкой" он не исключил, что рейды будут проходить и в новогоднюю ночь.