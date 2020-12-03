Анна Попова

Пресс-служба Правительства России Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России при участии Минобороны, получившая название "Спутник V"

Минобороны России / YouTube

В России идет разработка не менее 10 вакцин он коронавируса, кроме уже известных "Спутника V", "ЭпиВакКороны" и препарата центра имени Чумакова РАН. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее комментарий приводит "Интерфакс".

"Не меньше 10 в стране сегодня разрабатывается, не меньше", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК) в четверг, отвечая на вопрос, сколько вакцин разрабатывается.

По ее словам, кроме известных препаратов - "Спутника V" института имени Гамалеи Минздрава России и Минобороны, "ЭпиВакКороны" центра "Вектор" Роспотребнадзора и вакцины центра имени Чумакова РАН, разработку ведут в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) Академии наук.

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"И у нас на "Векторе" разрабатывается еще три вакцины. И мы надеемся, что они будут очень успешными. Это и вакцина объединенная - против гриппа и коронавируса, (вакцина против коронавируса) на основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня", - отметила глава Роспотребнадзора.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России при участии Минобороны, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей. 2 декабря президент Владимир Путин поручил к концу следующей недели начать массовую вакцинацию этим препаратом в РФ, в Москве запись открывается уже в пятницу. В первую очередь будут вакцинировать медиков и учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 13 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Третья отечественная перспективная вакцина от коронавируса центра имени Чумакова проходит II фазу клинических исследований на 300 добровольцах, которая должна завершиться в начале декабря. После этого будут поданы документы в Минздрав. Третью фазу клинических испытаний планируется начать в начале следующего года пока на 3 тыс. добровольцах.