Тверской районный суд Москвы арестовал участницу Pussy Riot Маргариту Коновалову (Риту Флорес) на 20 суток за акцию у Кремля против полицейского насилия, сообщается в телеграм-канале "Апология протеста".
Ранее в четверг девушку задержали в больнице, куда она приехала на "скорой", там на нее составили протокол ( ч.8 ст.20.2 КоАП).Перед задержанием у Флорес отключили электричество в квартире, повредив проводку.
Защита планирует оспорить это решение. "Завтра мы подадим жалобу на постановление", - заявил адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов.
Ранее арт-группа Pussy Riot и художник Фархад Исрафилли-Гельман провели акцию против полицейского насилия под названием "Осторожно, хрупкое!".
В ходе этой акции девушки, Рита Флорес и еще одна участница группы, Мария Алехина, переодетые в русские народные платья, привязали художника в форме омоновца к столбу возле Государственного исторического музея в Москве. Активисты стала напоминанием о преследовании протестующих за бросок бутылки и стаканчика в омоновцев летом 2019 года.
После акции Фархад Исрафилли-Гельман был задержан. В среду в Москве из-за этой же акции задержали Марию Алехину.
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