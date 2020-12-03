В конце ноября участницы группы Pussy Riot провели возле Кремля акцию против полицейского насилия. Мария Алехина и Рита Флорес (на фото), одетые в кокошники и русские народные платья, скотчем с надписью "Осторожно, хрупкое!" примотали к столбу на Манежной площади художника Фархада Исрафилли-Гельмана в форме омоновца

ritaflores69 / Instagram Проведению акции никто не помешал, ее участники успели уйти

ritaflores69 / Instagram

Тверской районный суд Москвы арестовал участницу Pussy Riot Маргариту Коновалову (Риту Флорес) на 20 суток за акцию у Кремля против полицейского насилия, сообщается в телеграм-канале "Апология протеста".

Ранее в четверг девушку задержали в больнице, куда она приехала на "скорой", там на нее составили протокол ( ч.8 ст.20.2 КоАП).Перед задержанием у Флорес отключили электричество в квартире, повредив проводку.

Защита планирует оспорить это решение. "Завтра мы подадим жалобу на постановление", - заявил адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов.

Ранее арт-группа Pussy Riot и художник Фархад Исрафилли-Гельман провели акцию против полицейского насилия под названием "Осторожно, хрупкое!".

В ходе этой акции девушки, Рита Флорес и еще одна участница группы, Мария Алехина, переодетые в русские народные платья, привязали художника в форме омоновца к столбу возле Государственного исторического музея в Москве. Активисты стала напоминанием о преследовании протестующих за бросок бутылки и стаканчика в омоновцев летом 2019 года.

После акции Фархад Исрафилли-Гельман был задержан. В среду в Москве из-за этой же акции задержали Марию Алехину.

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