НГС - новости Новосибирска Видеозапись, на которой видно, как медсестра поднимает ребенка за волосы и бьет по лицу, появилась 6 ноября в социальной сети "ВКонтакте" на странице сообщества "Клуб новосибирских мам"

НГС - новости Новосибирска

Прокуратура Новосибирской области по поручению Генпрокуратуры провела проверку в детской туберкулезной больнице в Новосибирске. Поводом стали размещенные в интернете видеозаписи о жестоком обращении сотрудников медучреждения с малолетними пациентами. В результате проверки был выявлен ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что большинство детей длительное время находились в стационаре без законных представителей, персонал зачастую действительно грубо обращался с ними и применял физическую силу", - говорится в сообщении.

Во время проверки также удалось выяснить, что в апреле этого года четырехлетнюю девочку поместили в учреждение без согласия законного представителя, а мать ее не навещала. В свою очередь, руководство больницы, равно как и органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, никак не реагировало на эти факты. "Более того, несмотря на неоднократные жалобы граждан о ненадлежащем оказании медицинской помощи детям, областной минздрав с 2016 года не провел ни одной плановой проверки больницы", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

По итогам прокурорской проверки в отношении Минздрава Новосибирской области и главного врача больницы были вынесены представления. Ряд нарушений, выявленных в больнице, устранены. В частности, речь идет об увеличении штата персонала, оборудовании игровой комнаты для детей, увольнении "виновных сотрудников". "Четырехлетняя пациентка продолжает лечение, ее бабушке оказана помощь в оформлении опекунства", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что две медсестры были привлечены к уголовной ответственности по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ход следствия этих дел был взят под особый контроль.

В настоящее время расследование завершено. Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам, они направлены в суд для рассмотрения по существу. Еще одно уголовное дело, по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), на данный момент расследуется.

Видеозапись, на которой видно, как медсестра поднимает ребенка за волосы и бьет по лицу, появилась 6 ноября в социальной сети "ВКонтакте" на странице сообщества "Клуб новосибирских мам", отмечает РБК. Одна из подписчиц опубликовала пост об инциденте, произошедшем в Новосибирской областной клинической туберкулезной больнице. Позднее СК организовал по данному факту проверку. В отношении медицинской сестры было возбуждено уголовное дело, ее уволили.

В ходе расследования дела следователи выявили еще один факт насилия над ребенком, но уже другим сотрудником больницы. В отношении еще одной медсестры также возбудили дело. 11 ноября был уволен заведующий детским филиалом областной туберкулезной больницы.